Mireia Boya i les agressions psicològiques del seu company cupaire

És de lògica, diuen, que cada nova generació vagi millorant respecte a la seva antecessora, en tots els aspectes. Aquest és l'objectiu de les famílies que eduquen els seus fills, dels professors i en general de la societat. Trencar barreres, aconseguir la igualtat de drets, eradicar la violència, millorar la consciència i aconseguir una societat més justa i solidària.





Aquesta lluita constant, que passa de generació en generació, sempre es troba amb alguns obstacles que trenquen els esquemes. I encén el llum d'alarma que alguna no s'està fent, alguna cosa falla en l'educació.





"Me'n vaig de la política nacional per agafar aire i forces". Així ho anunciava, en xarxes socials, Mireia Boya, que abandona un dels òrgans de poder de la CUP. Deixa el càrrec, per haver patit episodis d'agressió psicològica continuada per part d'un company durant tot el temps en què era diputada al Parlament de Catalunya, situació que el va portar a tenir problemes de salut.





Ara ha coincidit amb aquest personatge en el seu treball en el secretariat de la formació antisistema i els records li han tornat a la memòria. No ha estat capaç de superar-lo. És una situació realment incomprensible. Durant quatre anys ningú s'ha adonat del que li estava succeint a la seva companya Mireia? Si és així, malament camina el conglomerat de sigles que es destaca per la seva bel·ligerància contra tot. Si ho sabien alguns i han mirat a una altra banda com si el tema no anés amb ells, per això de no complicar-se les vides, la CUP és un frau. Només són valents quan van en grups i es tapen les cares per no ser reconeguts? En qualsevol dels casos, aquest succés lamentable marca un abans i un després en els cupaires.





Que en ple segle XXI en una formació política antisistema, 'igualitària', que trenca motlles, que diu lluitar per la 'igualtat', a més de moltes altres coses, resulta incomprensible que una dona, la Mireia, hagi d'abandonar la CUP per no trobar d'freni amb aquest element que l'ha maltractat psicològicament és realment indignant. Sorprèn? És clar que sí.





Amb aquesta denúncia, els que mouen els fils de la CUP, que són pocs, es quedaran amb les mans a les butxaques, o van a prendre cartes en l'assumpte, és a dir, treure de sobre a aquest "company", fer neteja i mostrar que la seva formació no tolera actes i individus com aquest. Les portes estan per entrar, però també per sortir. La CUP, per si no ho sap, ha de mostrar-li la porta, però per sortir.





Diuen que "La vida és un 10% el que em passa i 90% com reacciono a això". Doncs que l'hi apliquin ...