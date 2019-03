La segona causa de consulta en Atenció Primària és el dolor, la meitat dolor crònic

A Espanya, el dolor és "la segona causa de consulta en Atenció Primària i més del 50% d'elles estan relacionades amb el dolor crònic".





Així ho apunta el doctor Antonio Alonso Verdugo, president del Comitè Científic de les 5es Jornades Nacionals de Dolor de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (SEMERGEN), que se celebra fins demà a Càceres.





"Així com el dolor agut és un símptoma, el dolor crònic constitueix una veritable malaltia, considerat com un problema de salut pública a nivell mundial i sent la causa més freqüent de sofriment i discapacitat, de manera que la millora en el seu maneig repercutirà en una millor qualitat de vida per als nostres pacients amb dolor crònic ", expressa Alonso.









Els metges d'Atenció Primària són els primers a diagnosticar i tractar les malalties que causen dolor, tant agut com crònic, "d'aquí la importància de la formació contínua per a un abordatge correcte".





Les principals causes del dolor són d'origen osteoarticular i, dins d'elles, l'artrosi, sense descartar causes neurològiques que també apareixen amb freqüència, depenent en molts casos de complicacions de malalties cròniques com, per exemple, la diabetis mellitus.





Així, l'abordatge del dolor s'ha de fer sota els més estrictes requisits de seguretat, vigilant interaccions de fàrmacs, adherència al tractament, vies d'administració de fàrmacs i atenció social.





El dolor és un dels motius més freqüents de consulta en Atenció Primària.





Diferents estudis indiquen que el dolor crònic afecta aproximadament el 20-30 per cent de la població europea, sent la causa més freqüent el dolor d'origen osteomuscular, englobant principalment la patologia degenerativa i les lumbàlgies.





NOVETATS DE LES JORNADES





Durant aquestes Jornades es tractaran temes destacats i d'actualitat, com són la importància de la sensibilització central i el seu maneig en el pacient amb artrosi, la importància de l'optimització del tractament en pacients amb dolor neuropàtic, així com la "epidèmia d'opioides "als EUA, la qual s'ha convertit en aquest país en un debat central de salut pública.





Igual que en anteriors edicions, tant els presidents dels Comitè com el coordinador del grup de treball de Dolor, el doctor Pere Joan Ibor Vidal, han intentat que aquestes Jornades tinguin un enfocament pràctic.





"Es van impartir tallers útils en la pràctica clínica, com són maneig d'opioides, exploració clínica d'espatlla i genoll, infiltracions Ecoguiades en el maneig del dolor crònic i exploració del dolor neuopático", recalca el doctor.





"El nostre objectiu, tal com hem treballat en les anteriors edicions d'aquestes Jornades, és afavorir el maneig del dolor en Atenció Primària. Apostem per la integració de les unitats del dolor i altres especialitats implicades en el maneig d'aquesta patologia tan prevalent" , indica el doctor Yoshio Antoian Silvero, president del Comitè Organitzador.





Amb més de 350 participants i 16 comunicacions rebudes, les activitats científiques que s'han organitzat en el marc de les Jornades, estan orientades a actualitzar les competències dels professionals en el dolor.