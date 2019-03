ERC aprova la llista encapçalada per Ernest Maragall amb un 91% dels vots

ERC de Barcelona ha celebrat aquest dissabte el 59 Congrés Regional on ha aprovat la llista d'ERC i Nova / Nou Futur per a Barcelona, encapçalada per Ernest Maragall, que ha obtingut un suport del 91% dels vots.









"L'elecció és entre el que representa el Govern de Colau i l'ambició republicana de la nostra candidatura", ha afirmat Maragall, que ha defensat que la Barcelona real és la que surt al carrer i lluita per les seves necessitats.





A més, ha destacat que l'objectiu del seu projecte per a Barcelona és no només treballar per a uns quants ciutadans, sinó per a tots els veïns de la ciutat.





El candidat republicà ha afegit que no vol una ciutat "callada o resignada", sinó una crítica, que els exigeixi fer les coses millor, perquè segons ell al costat de la crítica i la protesta ha d'haver solvència.





A la llista liderada per Maragall destaquen l'exdiputada d'CatECP i membre de Nova-Nou Futur, Elisenda Alamany, com a número dos, i Miquel Puig, de la plataforma d'ERC, en el tercer lloc.

La llista segueix amb la presidenta del grup municipal d'ERC, Montse Benedí; el regidor i portaveu d'ERC, Jordi Corones; la diputada al Parlament Eva Baró; la regidora Gemma Sendra; el candidat per les joventuts d'ERC, Max Zañartu; els independents Maria Buhigas, Rosa Suriñach i Pep Sales, i els consellers de districte Jordi Castellana, Marina Gassol i Jordi Fexas.