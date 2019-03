Canvi d'hora, aquesta nit s'avancen els rellotges a l'horari estiuenc

Aquesta matinada comença l'horari d'estiu. A les 2.00 de la nit del dissabte 30 al diumenge 31 de març seran les 3.00 hores, entrant, d'aquesta manera, en l'horari d'estiu que s'estendrà fins l'últim cap de setmana del mes d'octubre, quan es tornarà a l'horari d' hivern.









Aquesta permuta afecta tots els països de la Unió Europea, amb l'objectiu de promoure l'estalvi energètic aprofitant més la llum solar, així com beneficis en el transport i les comunicacions, tal com ha afirmat la Comissió Europea.





El canvi d'horari és obligatori i sempre es produeix en les mateixes dates i hores en el conjunt de la UE, de manera que no hi ha la possibilitat que un Estat membre no apliqui aquest canvi d'hora. A Espanya, aquesta directiva es va incorporar a l'ordenament jurídic nacional mitjançant el Reial Decret 236/2002 d'1 de març.





El canvi d'hora es remunta a la dècada dels 70, amb la primera crisi del petroli, quan alguns països van decidir avançar el rellotge per aprofitar millor la llum natural del sol i consumir menys electricitat en il·luminació. Des de 1981 s'aplica com a directiva que es renovava cada quatre anys fins a l'aprovació de la Novena Directiva, del Parlament Europeu i el Consell de la Unió, al gener de 2001, que estableix el canvi amb caràcter indefinit.





La Comissió Europea va presentar una proposta el passat estiu de 2018 per posar fi als canvis d'hora durant aquest any. Al principi, aquest 31 d'març anava a ser l'últim canvi d'hora que es realitzaria a la Unió Europea, però el Parlament Europeu ha demanat retardar fins a 2021 a l'eliminació dels canvis d'hora proposat per la Comissió Europea.





Els Estats membres han de comunicar com a molt tard a l'abril de 2020 si es quedaran amb l'horari d'estiu o amb el d'hivern. Si opten per la primera opció, l'últim canvi d'hora tindrà lloc al març de 2021, mentre que el rellotge es canviarà per última vegada a l'octubre de 2021 en aquells països que decideixin romandre en l'horari d'hivern. Tot i la petició del Parlament Europeu, els Vint tornaran a debatre sobre aquesta qüestió al juny.