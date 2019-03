Encara hi ha trenta ajuntaments espanyols amb el mateix alcalde després de la dictadura

A Espanya hi ha una trentena d'ajuntaments que no ha canviat d'alcalde des de fa 40 anys, quan es van celebrar, el 1979, les primeres eleccions democràtiques municipals. El proper dimecres 3 d'abril serà l'aniversari.









Les dades, facilitades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), recullen que, dels 30 ajuntaments que mantenen alcalde des de 1979, Castella i Lleó té nou, quatre són de Castella-la Manxa, tres d'Saragossa, tres d'Alacant i 3 d'Orense, dues de Cantàbria i dos de Madrid i un, respectivament, de Càceres, Sevilla i Corunya. A Navarra també hi havia un alcalde des de 1979, al poble de Enériz, però ho va deixar poc després de les eleccions de 2015.





En algun cas, fins i tot l'alcalde ho era des del franquisme: Ricardo Díez Pascual governa a Castillejo de Mesleón (Segòvia) des de 1964 i José Luis Seguí ho fa a Almudaina (Alacant) des de 1972. Díez Pascual serà candidat de nou i, si guanya les eleccions i acaba la seva legislatura, ostentarà 59 anys completats com a alcalde. Luis Seguí, si completa la seva legislatura portarà 51.





Entre aquests veterans que repeteixen com a candidats està també Pere Moradell, alcalde amb el PSC de Torroella de Fluvià (Girona), un poble d'uns 700 habitants, o el conegut Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (Sevilla), que intentarà una altra vegada guanyar l'alcaldia amb Esquerra Unida.





DE 104 A 1.630 DONES, UN AUGMENT DEL 19%

Un dels canvis és la multiplicació de dones en les alcaldies, encara que avui segueixen sent minoria: van ser 104 després de les eleccions de 1979, que van passar a ser 1.232 en l'any 2007 i que són avui 1.630. Llavors equivalien a l'1 per cent del total i van ser triades per tot Espanya excepte a La Rioja i el Principat d'Astúries.





Avui, són el 20% dels alcaldes, només la cinquena part, encara que són dues dones les que dirigeixen els ajuntaments més grans del país: Madrid i Barcelona. A més, elles són el 38 per cent de tots els regidors (22.443).