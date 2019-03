Més de 50.000 persones omplen el centre de Madrid en contra de la despoblació rural

Milers de persones, - 50.000 manifestants segons la Delegació del Govern i 100.000 segons els organitzadors -, es manifesten a Madrid per demanar mesures urgents contra la despoblació rural i exigeixen, a més, "igualtat, vertebració, equilibri territorial".





La concentració ha estat convocada per 'Soria ¡Ya! i 'Teruel Existe', a la qual s'han unit més de 80 plataformes. La manifestació 'Revolta de l'Espanya buidada' ha començat a la Plaça Colon, fins Cibeles, per finalitzar a la Plaça Cánovas del Castillo, on hi ha la font de Neptú.





Les dues plataformes organitzadores han reclamat que es prenguin les mesures pertinents davant la despoblació tant a les ciutats com als pobles espanyols. Han explicat que l'abandonament en moltes zones del país es deu a "desigualtat d'oportunitats" del govern.





L'acte ha conclòs amb un manifest en el qual es demana un "gran Pacte d'Estat" per l'Espanya rural i en contra de la despoblació, on s'ha exigit "solucions eficaces" i "mesures concretes" per lluitar contra el desequilibri territorial de Espanya.





"Ser menys, no resta drets", han clamat els periodistes Manuel Campo Vidal i Paloma Zuriaga, que han llegit el text. "La despoblació és l'avantsala de la desertització. Un territori sense homes i sense dones no és sostenible. Es degrada irremissiblement i perdem tots", van seguir.









L'objectiu de la protesta és que el missatge arribi a "tots els espanyols" ja que és un "problema de tots" i no només dels afectats, ja que a més de quedar-se territoris despoblats, a les zones més poblades hi ha el problema de la superpoblació.





REBUIG ALS POLÍTICS



A la manifestació han acudit cinc ministres: el d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Luis Planas; la de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio; la de Transició Ecològica, Teresa Ribera; la d'Indústria, Reyes Maroto; i la d'Economia i Empresa, Nadia Calviño.





També el president de Ciutadans, Albert Rivera; la vicesecretària de Sectorial del PP, Isabel García Tejerina; el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, entre d'altres i, igual que els ministres, han causat rebuig per les dues plataformes organitzadores.













"Ens sembla molt malament, si estem aquí i així, és per culpa seva, aquí no pinten res, això és una manifestació del poble, si haguessin fet la seva feina abans, no estaríem aquí", ha protestat amb contundència la portaveu de 'Soria ¡Ya! ', Vanesa García.





D'altra banda, Tomàs Guitarte, portaveu de 'Teruel existe' ha reivindicat la igualtat entre tots els territoris, i ha demanat que es "corregeixi" la manera de fer política dels últims 50 anys, que ha consistit en "desenvolupar unes parts de la mateixa a base d'altres ".





"Hi ha dècades d'oblit que cal esmenar ja, perquè si no els poble se'ns moren, a Terol tenim pobles que en 10 anys desapareixeran, és l'últim crit de qui s'està morint", ha dit Guitarte.