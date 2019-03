El Barça Lassa no té límit en la Lliga Endesa i apallissa el Baxi Manresa (107-71)

Després de vèncer al Reial Madrid en la passada jornada de la competició domèstica a la capital espanyola i després de guanyar a l'Eurolliga al Darussafaka, els de Stenislav Pesic segueixen amb el seu moment més dolç del curs i van passar per sobre del Baxi Manresa sense cap complicació.









Fins a sis jugadors de l'elenc blaugrana van passar dels deu punts: Pau Ribas (10), Singleton (15), Heurtel (11), Pustovyi (10), Oriola (13) i Kuric (15). Els locals van acabar amb una estadística del 70% en tirs de dos i el 56% en llançaments de tres, una cosa poques vegades vist en un partit de bàsquet.





Amb aquest triomf, els catalans es col·loquen amb 21 victòries i 4 derrotes i s'apropen cada vegada més a l'objectiu de quedar primer a la fase regular de la competició, un lloc que durant els últims anys ha estat propietat del Reial Madrid.





El conjunt blaugrana va sentenciar el partit en el primer quart. El parcial, de 32-14 favorable als locals, que van tenir un percentatge d'encert altíssim -encapcelats per Chris Singleton amb un 4 de 4 en triples-, va servir per obrir una bretxa en el marcador massa gran perquè els manresans poguessin creure en una possible remuntada.





Però en el següent període el nivell anotador dels locals no va baixar i al descans la diferència era de 29 punts. (59-30). Encara que a partir de llavors, amb l'avantatge de trenta punts a favor dels de Pesic, el marcador va avançar a l'una durant la segona meitat.





El tercer quart va finalitzar amb un 77-49 -els locals seguien amb una mitjana de més de 25 punts per quart, poc habitual a la competició- i el xoc, finament, va acabar amb el marcador de 107-71, amb un 14 de 25 en triples per als de casa i repartint 24 assistències, unes xifres espectaculars que van impedir que el Manresa, en cap moment, arribés a poder competir la trobada tot i que, malgrat tot, els de Joan Peñarroya segueixen setens a la classificació.





Com a punt final, l'entrenador blaugrana va fer debutar al del planter Aleix Font, que va jugar els seus primers minuts a la Lliga Endesa i va aconseguir anotar 7 punts.