Els espanyols conserven pessetes per valor de 1.624 milions d'euros

Els espanyols van canviar un milió d'euros en pessetes al febrer, de manera que encara conserven en el seu poder 1.624 milions d'euros de l'antiga moneda nacional sense canviar, el que equival a 270.210 milions de pessetes, segons les últimes dades del Banc d'Espanya.









Segons les xifres de l'autoritat monetària i tot i que han passat 14 anys des que va començar a circular la moneda comuna, els espanyols conservaven a tancament de gener 825 milions d'euros en bitllets (137.268.000 de pessetes), un milió menys que el mes anterior, i 799 milions d'euros en monedes (132.942.000 de pessetes), la mateixa xifra des d'agost de 2016.





El Govern espanyol va fixar en tres mesos el període de convivència per a ambdues monedes, des de l'1 de gener de 2002, quan va començar a circular l'euro a la butxaca dels espanyols, fins al 31 de març del mateix any, i, des de llavors i fins al següent 30 de juny, va establir un període de canvi de les monedes i dels bitllets en pessetes a les oficines bancàries. A partir de l'1 de juliol d'aquest any, els espanyols han d'acudir al Banc d'Espanya si encara conserven l'antiga divisa nacional.





El banc emissor va estimar que el 45% de les monedes en pessetes que estaven en circulació abans de l'entrada de l'euro mai seran entregades al Banc d'Espanya per al seu canvi perquè romandran en mans dels espanyols com a peça de col·leccionisme, o bé per deteriorament, pèrdua o sortida del país a les butxaques dels turistes.





El Banc d'Espanya deixarà de canviar pessetes a euros de manera definitiva el dia 31 de desembre de 2020, per la qual cosa els espanyols encara tenen quatre anys per retornar els 273.039.000 de l'antiga moneda nacional i aconseguir els 1.641 milions d'euros que valen avui en dia.