Hearst Espanya tanca la seva delegació a Barcelona

Hearst Espanya ha comunicat a la plantilla el tancament de la delegació a Barcelona, fet que provocarà una desena d'acomiadaments.









Entre els acomiadaments, figura el de la directora editorial a la capital catalana, Joana Uribe, que fa més de vint anys a l'empresa.





A l'estiu, Hearst va tancar la redacció de 'Fotogramas' a Barcelona, una de les seves principals publicacions, i la va traslladar a Madrid.





Es tracta de les primeres decisions de Cristina Martín Conejero com CEO de Hearst Espanya, que és l'editora de Car and Driver, Esquire, Diez Minutos, ¡Qué me dices!, Elle, Fotogramas, TP, Micasa, Casa Diez, Cosmopolitan o Quo, entre d'altres.