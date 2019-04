Dolors Montserrat, cap de llista del PP a les eleccions europees

El líder del PP, Pablo Casado, ha avançat aquest dilluns que l'exministra de Sanitat Dolors Montserrat serà la candidata del PP a les eleccions al Parlament Europeu que se celebren el proper 26 de maig. D'ella ha destacat la seva "experiència i empenta" i ha posat l'accent en la necessitat de "revertir el relat de les fake news" sobre Catalunya.









Casado ha realitzat aquest anunci en els esmorzars informatius d'Europa Press, i la conferència ha estat presentada per l'economista, exdiputat i expresidenta d'Endesa, Manuel Pizarro. A aquest fòrum ha assistit la cúpula del partit, la candidata a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el número dos al Congrés per Madrid, Adolfo Suárez Illana.





Pablo Casado ha anunciat que el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, també anirà a la llista del PP al Parlament Europeu.





Fa cinc anys, la llista del PP la va encapçalar l'exministre d'Agricultura i actual comissari europeu Miguel Arias Cañete. Altres partits ja han designat els seus números un a aquests comicis, ja que en el cas del PSOE és l'actual ministre d'Exteriors, Josep Borrell, mentre que Ciutadans (Cs) ha apostat per Luis Garicano.





A les europees de maig de 2014, el PP liderat per Mariano Rajoy va aconseguir 16 escons -enfront de les 24 actes collides cinc anys abans- a causa de la irrupció a l'Eurocambra de Podem, UPyD i Cs. A les files populars treballen amb la idea que ara puguin retrocedir fins a 12 o 13 eurodiputats si entra Vox i es trasllada el creixement de Ciutadans que estimen les enquestes.





La direcció del PP ha rebut moltes peticions per anar a Brussel·les, en un moment a més en què la majoria dels actuals eurodiputats del PP volen repetir. Només han anticipat públicament que no revalidaran el seu escó Luis de Grandes, Agustín Díaz de Mera i Santiago Fisas. A ells se suma la plaça de Teresa Jiménez Becerril, que ha estat designada cap de cartell al Congrés per Sevilla.