Troben a Copenhaguen un manuscrit donat per perdut del fill de Cristóbal Colón

Un volum manuscrit de 2.000 pàgines, dipositat des de finals del segle XVII en una col·lecció a la Universitat de Copenhaguen, ha estat identificat com a pertanyent a Hernando Colón, fill del descobridor d'Amèrica.









Segons ha informat la Universitat de Granada (UGR) en una nota de premsa, el manuscrit és un dels documents més importants entre els catàlegs elaborats per Hernando Colón i els seus bibliotecaris al començament del segle XVI.





Els professors José María Pérez Fernández, de la UGR, i Edward Wilson-Lee, de la Universitat de Cambridge, es van desplaçar a Copenhaguen la setmana passada per "examinar el manuscrit i constatar que el mateix no deixa cap dubte sobre la seva naturalesa original".





Hernando Colón (1488-1539) va reunir durant la seva vida una biblioteca de més de 15.000 títols. Encara que la majoria dels llibres que es conserven de la col·lecció original es troben ara dipositats a la Biblioteca Colombina de Sevilla, molts d'ells s'han perdut o s'han dispersat per tot el món.





Els professors Pérez Fernández i Wilson-Lee, que, en l'actualitat, treballen en un monogràfic sobre la biblioteca que publicarà Yale University Press, han identificat volums pertanyents a la col·lecció d'Hernando en llocs tan distants com la biblioteca John Carter Brown als Estats Units, o la col·lecció de la Fundació Giorgio Cini a Venècia.





El manuscrit en qüestió és l'anomenat Llibre dels Epítomes, una sèrie de resums de més de 3.000 títols. Es tracta d'un dels més importants entre tots els catàlegs que Hernando Colón va confeccionar per classificar el seu enorme biblioteca. Tot i que li falten algunes pàgines al començament i al final, el volum conté en el seu estat actual gairebé 2.000 pàgines, i es troba en bon estat de conservació.





Els professors Pérez Fernández i Wilson-Lee s'incorporaran aquest descobriment al seu estudi de la biblioteca d'Hernando Colón. El professor Wilson-Lee és, a més, autor d'una biografia recent d'Hernando Colón ( 'The Catalogue of Shipwrecked Books') que apareixerà publicada en espanyol per l'editorial Ariel al mes de setembre.





En col·laboració amb la col·lecció Arnamagnæa de Copenhaguen, els professors Pérez Fernández i Wilson-Lee s'han embarcat en un projecte per digitalitzar el manuscrit i fer-lo accessible a la comunitat acadèmica. Igualment estan treballant ja també en un estudi detallat del document amb un equip d'experts en la matèria.





Tot indica que el manuscrit ha estat dipositat des de finals del segle XVII a la col·lecció de Árni Magnússon (1663-1730), un expert coneixedor de la literatura islandesa i el primer catedràtic d'Antiguitats Daneses de la Universitat de Copenhaguen, institució a la qual va donar la seva col·lecció després de la seva mort.





La seva col·lecció es compon sobretot de manuscrits d'origen islandès i en general de textos escandinaus, a la qual també va incorporar una petita col·lecció de manuscrits espanyols provinents de la col·lecció del diplomàtic Cornelius Lerche, ambaixador danès a Espanya a la fi del segle XVII.





El fet que un grapat de manuscrits espanyols (una vintena d'ells aproximadament) es trobessin immersos entre més de 3000 manuscrits islandesos explica que durant tots aquests anys passessin desapercebuts per als estudiosos.