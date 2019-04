Els governs d'Espanya i Portugal commemoraran la "gesta ibèrica" de la primera volta al món de Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano amb diverses accions conjuntes que es prolongaran fins al 2022, segons ha destacat aquest dilluns la vicepresidenta del Govern, ministra de la Presidència , Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo.









Calvo ha desgranat algunes de les commemoracions entorn la primera volta al món, a la qual s'ha referit com una "gesta clarament ibèrica", segons ha destacat. "No podem interpretar amb els ulls del present els esdeveniments del passat i aquest Govern no ho pretén", ha manifestat.





La vicepresidenta del Govern espanyol ha estat acompanyada en aquest acte pel ministre de Negocis Estrangers de Portugal, Augusto Sants Silva, a qui acompanyarà la tarda d'aquest dilluns en la presentació dels actes conjunts que tindrà lloc a Lisboa amb motiu del V Centenari de la volta al món de Magallanes-Elcano. En la presentació a Madrid també hi seran presents la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el ministre de Cultura i Esport, José Guirao.





Calvo ha destacat que estan previstos un total de 193 actes de caràcter cultural, científic o esportiu, que es compliran en un calendari de tres anys.





Fins ara, entre les accions conjuntes que s'han aprovat destaca la candidatura de la Ruta Circumnavegació al Patrimoni Mundial de la Humanitat, promoguda per Portugal i Espanya al costat dels altres països de la Ruta, així com viatges de circumnavegació a Patrimoni Mundial de la humanitat, que s'emprendran en 2020-2021 pels Bucs Escola Sagres i Juan Sebastián Elcano.





En matèria cultural, destaca una exposició itinerant sobre la circumnavegació, organitzada pels Ministeris de Cultura de Portugal i Espanya; la coproducció d'una sèrie televisiva sobre el viatge; o l'estudi sobre la 'Projecció mundial de l'espanyol i del portuguès', promoguda pels Instituts Camoes i Cervantes.





A més, també s'inclou en el programa d'actes la presentació d'una Declaració dels ministres de Cultura de la Unió Europea sobre el significat de la circumnavegació; així com la participació de Portugal com a país convidat a la Fira del Llibre de Sevilla de 2019, sota el lema 'Llegint vaig, viatjant vinc'.





"PRIMERA GLOBALITZACIÓ"





Per la seva banda, el ministre de Negocis Estrangers de Portugal, Augusto Sants Silva, ha destacat que aquest V centenari "ha de ser una ocasió per estimular i ampliar el coneixement històric respectant les qüestions de rigor i independència que li són inherents" a la primera volta al món, a la qual s'ha referit com a exemple de "primera globalització".





L'historiador José Álvarez Junco ha posat en relleu durant la seva compareixença que en aquesta commemoració hi ha lloc "per a moltes coses menys per glòries nacionalistes actuals" perquè, segons ell, no diuen res "a favor d'Espanya o de Portugal", i alhora ha ha destacat que "els subjectes polítics actuals no són els de llavors".





Segons ha indicat, els protagonistes d'aquesta "gesta humana", igual que va ocórrer amb Cristóbal Colón, buscaven "glòria" i "poder", però no els interessava la "identitat" i la seva "lleialtat" no es devia a una "comunitat política. Això, al costat del caràcter de "multinacionalitat" dels que es van embarcar en aquella aventura, porta a unes commemoracions d'"una empresa europea que va canviar el món".