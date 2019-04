El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, ha advertit aquest dilluns de les conseqüències d'un Brexit caòtic o sense acord serien "manejables" però no "irrellevants", així com que podrien "agreujar" i "amplificar" les "tendències a la baixa" que expliquen la desacceleració de l'economia europea.









"Estem vivint un moment d'alentiment de l'economia. Hi ha factors que condueixen a aquesta desacceleració i un (escenari de) no acord no ha estat totalment descomptat pels mercats. Donen una baixa probabilitat a aquest esdeveniment. Podria ser una mena d'amplificador de els impactes negatius i de les tendències a la baixa que estan darrere de la desacceleració de l'economia europea", ha afirmat en la comissió d'Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu.





Segons Guindos, una sortida abrupta del bloc comunitari per part del Regne Unit tindria conseqüències "manejables", perquè les institucions europees i els governs han adoptat mesures per "minimitzar" els efectes de tal escenari i el sector privat està "més preparat" que fa sis mesos.





Però l'exministre espanyol ha afegit que no es pot afirmar que aquest impacte sigui "irrellevant", principalment perquè els mercats no ho han descomptat i, per tant, podria afectar el tipus de canvi, les borses, les primes de risc, i, sobretot, a la confiança, danyant el "repunt" que l'institut emissor preveu durant la segona meitat de l'any.





"La confiança en el curt termini és molt important i els mercats no estan alineats amb la possibilitat d'un no acord. Crec que és una cosa que hem de seguir detingudament", ha subratllat el vicepresident del BCE.





"Crec que el principal impacte potencial d'un no acord seria en la confiança, i la confiança agreujaria i amplificaria els elements que estan darrere de la desacceleració de l'economia europea", ha insistit.