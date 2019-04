Exclòs el partit de l'ex jutge Garzón i Llamazares per pagar diners a canvi d'avals

La Junta Electoral Central (JEC) ha exclòs al partit de l'exjutge Baltasar Garzón i de Gaspar Llamazares a Barcelona, tal com publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) sobre les candidatures acceptades i rebutjades per les eleccions generals del 28 d'abril.









Això passa després de conèixer que el partit, Actua Barcelona, va arribar a oferir diners en efectiu per aconseguir més avals als comicis.





Els partits que han comès errors en les llistes i no els han esmenat, o aquells que hagin comès altres irregularitats, han quedat fora.





En total, 48 llistes al Congrés o al Senat han estat eliminades, entre elles, Actua Barcelona, que complia amb el nombre de noms i amb la paritat, però no amb la transparència necessària.





Aquesta decisió es va prendre després de conèixer alguns àudios publicats en Moncloa.com en què s'escolta com a membres de la formació oferien diners en efectiu per aconseguir avals.





0,5 EUROS PER SIGNATURA





Segons el citat mitjà, el cap de llista d'Actua per Barcelona, Núria González, va oferir diners a simpatitzants a canvi d'aconseguir avals amb què presentar-se a les eleccions generals.





González va oferir 0,5 euros per cada firma que arribés a les seves mans entre el 18 i el 25 de març, data límit per enviar a la JEC els avals per presentar-se als comicis del 28-A.





Per animar la gent, González els suggeria que podien guanyar una suma important - "Si tu agafes 100 signatures, ja que són 50 pavos. Si són 200 signatures, ja que són 100" - i tot això pagat "a mà", assenyalen els àudios.