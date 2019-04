El PP de Barcelona presenta el 72% de les iniciatives de l'oposició

Els grups de l'oposició i els regidors no adscrits han presentat des de l'inici del mandat d'Ada Colau fins a acabar el 2018 més de 7.000 iniciatives per escrit, el 72% de les quals van ser presentades pel grup municipal del PP, liderat per Alberto Fernández.









De les 7.196 iniciatives presentades per l'oposició, 5.192 van ser impulsades pel grup del PP -que va promoure el 75% de les presentades el 2018, amb 1.769 de 2.356-, segons dades del Govern municipal a preguntes del PP.





El PP considera que aquestes dades demostren "la hiperactivitat per treballar per una millor Barcelona" del seu grup municipal, que acumula més iniciatives escrites presentades que la resta de grups junts.





Des del principi de mandat el 2015 fins a finals del 2018, el grup Demòcrata va presentar 1.111 iniciatives escrites; Cs va promoure 219; ERC, 38; el grup socialista, 484; el PP, les 5.192, i la CUP, 85.





El regidor no adscrit Gerard Ardanuy va presentar 67, i el també no adscrit Juanjo Puigcorbé no va presentar cap en aquest període -portava sis mesos fora del grup d'ERC-, a falta de les dades dels primers mesos de 2019 per tenir en compte tot el mandat.