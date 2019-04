Un total de 4,7 milions de persones viuen soles a Espanya

Un total de 4.732.400 persones vivien soles a Espanya en l'any 2018 segons l'Enquesta Contínua de Llars (ECH) corresponent al passat exercici publicada aquest dimarts 2 d'abril per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).









D'aquesta xifra, 2.037.700 (el 43,1%) tenien 65 o més anys, i d'elles, 1.465.600 (un 71,9%) eren dones.





Aquestes xifres amb prou feines han variat en l'últim any, tot i que s'han incrementat lleugerament. Així, comparant els valors mitjans de 2017, el nombre de persones que viuen soles es va incrementar un 1,0% el 2018 (45.000 més).





UNIPERSONALS





Pel que fa a les llars unipersonals de menors de 65 anys, el 59,1% estaven formades per homes i el 40,9% per dones (1.593.800 enfront de 1.101.000). Per grup d'edat, les llars unipersonals de persones de 65 i més anys van augmentar un 3,9%, mentre que els formats per menors de 65 anys van disminuir un 1,2%. Per sexe, les llars unipersonals de dones es van incrementar un 2,6%, mentre que els d'homes van disminuir un 0,9%.





Respecte a l'estat civil, les llars unipersonals d'homes més freqüents estaven formades per solters (58,0% del total) i els de dones per vídues (47,3%). Per edat, el 42,7% de les dones majors de 85 anys vivien soles, davant del 23,6% dels homes.





El percentatge de persones que viuen soles difereix per sexe i edat. Així, en les edats fins a 64 anys va ser més elevat en els homes i en les edats més grans de 65 anys va ser més gran en les dones. A edats primerenques (menys de 25 anys) la propensió a viure sol ser de l'1,0% en els homes i del 1,1% en les dones.





L'enquesta també revela que el nombre de llars a Espanya va tornar a augmentar durant 2018 i va arribar als 18.535.900 com a valor mitjà, el que va suposar un 0,3% més que l'any anterior (63.100 llars més).





La població resident en habitatges familiars es va incrementar un 0,4%, mentre que la mida mitjana de les llars va créixer fins a 2,50 persones per llar (des de les 2,49 de 2017).





Les llars més freqüents el 2018 van tornar a ser les formades per dues persones (30,4% del total), seguides per les unipersonals (25,5%, tot i que la població inclosa en aquests suposa el 10,2% del total) mentre que les llars de cinc o més persones constitueixen el 5,7% del total, amb una grandària mitjana de 5,34 persones i concentren al 12,3% de la població.