CaixaBank s'ha reunit aquest dimarts amb experts i empreses espanyoles al Marroc, en l'esdeveniment 'El Marroc, porta d'entrada a l'Àfrica per a les empreses', per elaborar una guia per créixer en el continent africà.









Les conclusions de l'esdeveniment, en una nova edició del seu fòrum de debats 'Le Cercle', serviran per elaborar una breu guia de millors pràctiques per a les empreses que es plantegen entrar o volen créixer a l'Àfrica, ha informat CaixaBank en un comunicat.





Els directius espanyols han pogut conèixer el punt de vista de persones, empreses i institucions expertes en la matèria sobre els negocis i la cultura a l'Àfrica, així com la seva visió sobre el Marroc com a porta d'entrada.





S'ha analitzat la millor manera d'invertir a la regió, els sectors més actius o els avantatges d'obtenir el millor assessorament en el procés.





El country manager de CaixaBank Marroc, Ignacio Pino, ha recomanat a les empreses que busquin el millor assessorament perquè hi ha diferències culturals que poden dificultar la comprensió de l'altre.





El panell d'experts ha estat conformat per Pi, l'encarregat de programes del Banc Africà de Desenvolupament, Brice Mikponhoue; el conseller econòmic i comercial de l'Ambaixada d'Espanya a Casablanca, Álvaro López Barceló; la subdirectora general de Casablanca Finance City Authority, Lamia Merzouki, i el responsable d'Inversions del Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament, Lotfi Lebbar, entre d'altres.





Pel que fa a les empreses, han estat representades la indústria logística internacional, la distribució de productes químics i de tractament d'aigües, els recursos humans i la fabricació d'embalatges, entre d'altres.





CaixaBank compleix enguany el desè aniversari de la seva llicència bancària al Marroc i compta amb tres oficines al país --Casablanca, Tànger i Agadir--, des d'on ofereix serveis de comerç exterior, banca d'empreses i banca corporativa.





La sucursal de CaixaBank té com a clients a més del 60% de les 800 empreses espanyoles que operen al Marroc, segons dades de l'Icex.