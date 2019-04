Pastilles efervescents amb anticossos de rovell d'ou per combatre la grip

Un equip d'investigació de la Universitat d'Aveiro (Portugal) està desenvolupant pastilles efervescents per combatre el virus de la grip, un mètode no invasiu que podria reemplaçar la vacunació tradicional.





Les pastilles efervescents "contenen anticossos específics del rovell d'ou per a les proteïnes de la membrana del virus, complementats amb vitamina C i altres minerals per enfortir el sistema immunològic".





