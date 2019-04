El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, i l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, van presentar aquest dimarts la reforma de l'estadi Santiago Bernabéu, "la definitiva compte enrere" perquè l'estadi madridista es converteixi en "una icona avantguardista i universal".









"Aquest és un moment que hem de recordar per la seva transcendència i que suposa el definitiu inici del compte enrere per a aquesta innovació arquitectònica que convertirà el Santiago Bernabéu és una icona avantguardista i universal. Aquest és un dels grans projectes de futur del Reial Madrid i també per a la ciutat", va expressar Pérez en l'acte celebrat a la Llotja d'Honor de l'estadi.





Les obres, que Florentino Pérez espera que es "s'iniciïn el més aviat possible" un cop acabada la temporada, tindrien un cost previst de 525 milions i una durada de tres anys i mig, segons va anunciar l'empresari el passat 23 de setembre quan l'Assemblea de socis aprovar el projecte que durà a terme GMP/L35/RIBAS.





Aquest comptaria essencialment amb una nova coberta retràctil de 15 metres, l'obertura i tancament es realitzaria en 15 minuts, "una nova imatge avantguardista" per l'embolcall d'acer al seu voltant on es podran projectar imatges, un videomarcador de 360º i noves superfícies laterals en Passeig de la Castellana i Padre Damián. A l'interior de l'estadi es crearien nous espais de restauració i oci per als aficionats.









A més, obligarà a la modificació de l'entorn urbanístic de la zona amb un nou espai al Passeig de la Castellana, amb una nova gran plaça central de més de 20.000 metres quadrats, la peatonalització del carrer Rafael Salgado i una nova plaça a la cantonada del carrer Padre Damián de 5.500. "Es millorarà tot l'entorn en una actuació que s'estendrà al llarg de 66.000 metres quadrats", ha advertit el dirigent.





Aquest ha estat el gran 'cavall de batalla' per aconseguir el permís per emprendre la reforma. "El 2009 vam iniciar un camí llarg que no ha estat fàcil", ha reconegut Florentino Pérez en referència a quan el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va anul·lar al febrer de 2015 aquest plantejament.





"No ens acovardim i treballem conjuntament amb l'Ajuntament i amb Manuel Carmena per resoldre els aspectes i fer viable el projecte", ha apuntat el president madridista. "Vull donar les gràcies a Manuela Carmena i l'enorme treball del teu equip de govern, especialment a José Manuel Calvo (delegat de l'Àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible), que ha estat fonamental per a aquest projecte", va agrair.





"VOLEM COMENÇAR PROMPTE MILLOR AMB LES OBRES"





"Estem en el procés d'anàlisi de la licitació d'obres i la setmana que ve signarem el contracte d'adjudicació de les obres per començar el més aviat possible amb elles", va afegir el mandatari, que va detallar que "en breu començaran les primeres actuacions per a la millorar l'entorn urbà".





Florentino Pérez va apuntar que un dels seus reptes prioritaris en la reforma d'aquest estadi i la nova Ciutat Reial Madrid, en els quals han invertit fins al moment "500 milions". "Hem de buscar l'excel·lència i els que tenim la responsabilitat de gestionar hem de tenir la visió de futur que la realitat ens exigeix i reformar de manera profunda el nostre estadi perquè sigui referència del segle XXI", ha assenyalat en el seu discurs.