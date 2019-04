El líder dels Rolling Stones, Mick Jagger, se sotmetrà aquesta setmana a una cirurgia de cor, després que la banda va posposar una gira per Amèrica del Nord per raons mèdiques, segons un informe.









El lloc web Drudge Report, que va citar fonts no identificades, va dir que Jagger, de 75 anys, se sotmetrà a Nova York a una cirurgia per reemplaçar una vàlvula cardíaca. La pàgina web Page Six el New York Post va dir que l'operació involucraria col·locar un stent al cor del músic.





Representants de Jagger als Estats Units no van respondre a les comandes de comentaris. Un portaveu de la banda britànica a Londres va preferir no fer declaracions sobre l'article de Drudge.





La banda de rock va anunciar dissabte que havia posposat totes les dates d'una gira per Estats Units i Canadà per donar-li temps a Jagger a rebre tractament mèdic. No va especificar què havia de fer, però va dir que estava previst que es recuperés completament.





La gira per Amèrica del Nord estava programada del 20 d'abril al 29 de juny.





Jagger va ser fotografiat el diumenge a Miami Beach, Florida, amb la seva nòvia actual, la ballarina Melanie Hamrick, el fill petit de tots dos i la seva filla Geòrgia May, un dels seus set fills adults.





El cantant britànic no ha explicat la seva condició mèdica, però va dir dissabte en un tuit als seus seguidors que estarà "treballant molt dur per tornar a l'escenari com més aviat millor".





Després de passar una etapa de sexe, drogues i rock-n-roll quan era jove, ara Jagger segueix una dieta saludable, corre i fa exercicis freqüentment. Els stents són usualment utilitzats per mantenir obertes artèries bloquejades.