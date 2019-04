L'Hospital Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat (Barcelona), lidera un projecte que vol posar en contacte a pacients, cuidadors i investigadors de malalties rares i que inclou la creació d'una gran xarxa social, ha informat el centre en un comunicat.









El projecte Share4Rare, finançat per la Comissió Europea i llançat aquest dimarts, pretén oferir un lloc de trobada virtual i segur a famílies de persones amb malalties rares de tot el món i aglutinar informació rellevant per avançar en la investigació d'aquestes patologies.





Inclou la creació d'una gran xarxa social sobre malalties rares que, a diferència dels fòrums convencionals, aglutina totes les patologies minoritàries i no està limitada per cap temàtica, i es tracta d'un entorn segur per a usuaris que hagin estat validades prèviament com a pacients o cuidadors.





La plataforma Share4Rare s'ha llançat públicament sota el lema 'Transformem el rar en extraordinari' i, a més de posar en contacte a les famílies, vol empoderarlas en el maneig de la malaltia oferint-los informació rigorosa elaborada per experts en la patologia i recopilar dades.





Començarà a recopilar en una primera fase dades per a la investigació de dos grans sèries de malalties: els tumors pediàtrics i les malalties neuromusculars.





El projecte està liderat per un equip de professionals de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i està finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Horizon 2020.