Batet refreda la possibilitat de "ministres podemites" en un Govern socialista

La ministra de Política Territorial i candidata del PSC a les generals per Barcelona, Merixell Batet, ha replicat al secretari general de Podem i candidat a la Presidència, Pablo Iglesias, que l'objectiu dels socialistes no és un govern en coalició amb ells.









En declaracions als periodistes, Batet ha dit que el seu partit treballa amb l'objectiu de poder tenir "un Govern fort i estable" per poder aplicar el seu programa, de manera que surten a guanyar les eleccions.





Preguntada per la possibilitat que sigui necessari pactar un govern després dels comicis amb una altra força com l'estatge, Batet ha contestat: "El nostre objectiu és que no sigui necessari, que traguem uns resultats molt bons i que puguem governar i aplicar les polítiques socialdemòcrates que defensem".





Preguntada pel vídeo que ha llançat el PP amb el lema i el cartell de campanya del president del Govern, Pedro Sánchez, en què fonen la seva imatge amb dirigents independentistes i amb Iglesias, ha assegurat que no l'ha vist.





No obstant això, ha demanat als populars dedicar-se a "explicar quin país volen, quin projecte de país tenen al seu cap i el seu cor, amb idees concretes" i ha defensat que, a diferència de la campanya del líder popular, Pablo Casado, la de Sánchez és en positiu i basada en un programa.