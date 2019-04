Casado renova el PP català i deixa fora Camacho i Millo

El president del Partit Popular ha deixat fora de les eleccions generals del 28 d'abril i de les locals i europees del 26 de maig a dirigents històrics del partit a Catalunya.









És el cas d'Alicia Sánchez Camacho, que va arribar a presidir el PP català, entre molts altres càrrecs a la formació popular; i d'Enric Millo, que va ser delegat del Govern central a Catalunya.





Més esperat era que s'apartés a l'exministre d'Interior Jorge Fernandez Díaz, ja que durant la seva etapa al Ministeri es van donar presumptes pràctiques d'espionatge i altres assumptes coneguts com 'les clavegueres de l'Estat' que actualment es troben en els tribunals.





Només Dolors Montserrat, que va ser titular de la cartera de Sanitat i que és portaveu del Grup Popular al Congrés, segueix a la primera línia política en encapçalar la candidatura del PP a la llista europea.





Aquests canvis no són només d'última hora, sinó que a la tardor ja es va triar a Alejandro Fernández com a president del PP català, apartant així Xavier García Albiol, que ara aspira a tornar a Badalona com a alcalde.