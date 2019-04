El FC Barcelona aconsegueix treure 'in extremis' un empat a Vila-real

El Vila-real CF i el FC Barcelona han empatat aquest 2 de 'abril (4-4) a l'Estadi de la Ceràmica en un partit boig que va empatar Luis Suárez per a l'equip blaugrana en l'últim sospir per igualar el 4-2 que situava l'' submarí 'a l'eufòria després de remuntar un 0-2 inicial, i un resultat que deixa tocat moralment als locals i una mica més alleujat al líder, que rebrà l'Atlètic dissabte amb 8 punts d'avantatge.





Just abans del descompte el Vila-real guanyava 4-2 i la Ceràmica celebrava la remuntada i el poder respirar una jornada més, però una falta directa de Leo Messi i un xut llunyà imparable de Luis Suárez van igualar el partit, van obligar el 'Submarí' a repartir el botí de punts i no només van parar la festa a Vila-real sinó també a Madrid, la d'un Atlètic de Madrid que es veia a 7 punts.









La següent jornada depara un duel directe, gairebé una final, per Laliga Santander quan l'Atlètic visiti el Barça al Camp Nou. Finalment ho farà estant a 8 punts del líder, un Barça que va jugar malament a Vila-real, sobretot en una defensa òrfena de Gerard Piqué, però que va treure el seu punt d'honor per fer viure una altra malson al 'Submarí' prop del xiulet final.





L'última jornada va deixar tocat el Vila-real, que es va avançar 0-2 a Balaídos a la primera part i va veure com el Celta de Vigo, rival directe en la lluita per evitar el descens, li remuntava fins al 3-2 final. Aquesta nit, moguts per aquesta ràbia, li van donar la volta al succeït i no només van aixecar el 0-2 sinó que van allargar la festa fins a un quart gol, obra d'un Carlos Bacca que va entrar de refresc.





Però de res els va servir ja que la muntanya russa en què estaven els dos equips muntades deparava una sorpresa final, una baixada vertical per al 'Submarí' fins als abismes i una pujada amb 'loop' per a un Barça que, gairebé sense voler-ho, va empatar . Dues genialitats dels seus homes claus, i un punt salvat per no arribar tan estrets al duel contra els 'matalassers'.





Una salvació agònica quan tot apuntava a golejada blaugrana després del primer quart d'hora d'un partit elèctric, amb 0-2 per als d'Ernesto Valverde i actuació destacada de Malcom o Philippe Coutinho, autors dels gols. Però no va tancar el duel Barça, que tenia en Marc-André Ter Stegen al seu salvador fins que el Vila-real va afinar punteria i va començar la remuntada.

Només ha guanyat tres partits aquesta temporada el 'Submarí groc' a l'Estadi de la Ceràmica, i el quart triomf se'ls va resistir malgrat treballar per posar-lo de cara. Anava a arribar en el millor moment per a ells, per agafar aire i intentar allunyar-se del descens, i per a l'Atlètic, però la bona feina de Chukwueze o Ekambi no va poder evitar una altra malson com la de Balaídos.





Quedava tan poc temps que semblava que de res serviria el 4-3 marcat de falta directa magistral per Leo Messi, amb el Vila-real ja amb un home menys per l'expulsió d'Álvaro al minut 86. L'obra del '10', que va jugar l'última mitja hora, al minut 90 va fer pensar el Barça a la bestiesa i, en un duel emocional i d'alts i baixos de cap, va sortir guanyant l'equip culer amb l'empat final.





Malcom va regalar el primer gol a Coutinho i va anotar el segon rematant de cap, creuat sobre Sergio Asenjo. Això en un quart d'hora en què Ter Stegen va evitar els gols d'Iborra i de Chukwueze encara amb empat a zero. Va perdonar després el Barça el 0-3, amb pal inclòs de Coutinho en una vaselina sobre Asenjo, i aquí va arribar el primer gir de guió de la nit de suspens.





Les crispetes van ser gran acompanyant per als amants del futbol davant els televisors, sobretot per als neutrals en no patir per l'esdevenir de cap equip. I és que Samu Chukwueze, brillant cada vegada més polit, va escurçar diferències abans del descans després de recollir un xut rebotat del pal, a xut propi, i enviar-lo a la xarxa.





UMTITI ES POSA EN DUBTE





Aquí es va animar el Vila-real. Amb Samuel Umtiti molt lent com central dret, sent esquerrà, i Lenglet obligat a tapar massa espais, els ràpids Chukwueze i Ekambi van tenir camp per córrer i metres per trencar als seus marcadors. L'empat va ser de Ekambi, a la contra i enganyant a un Ter Stegen que esperava un centre i no un tret tancat, i Iborra va consumar la remuntada creuant una pilota a l'alemany.





El Barça, perdut, tot i que just acabava d'entrar Messi al camp, no va poder canviar les tornes. Els blaugranes estaven en caiguda lliure i Bacca, refresc des de la banqueta, va posar el 4-2 en una altra contra. Cel groc i infern blaugrana que Messi i Suárez van fer intercanviar de colors.

El Vila-real suma un punt però es va pensant que ha perdut dos, i el Barça rebrà l'Atlètic amb menys distància però, a casa, obligats a guanyar ia albirar el títol.