Aquestes són les ajudes milionàries al programa 'Preguntes Freqüents', que esquiva la Junta Electoral

No és novetat que programes de TV3 favorables al procés rebin ajudes milionàries. Ara se suma el polèmic 'Preguntes Freqüents', produït per la productora El Terrat, d'Andreu Buenafuente.









Segons dades de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), 'Preguntes freqüents' ha rebut 2,6 milions d'euros.





Es tracta d'un dels programes de més audiència a TV3.









Es tracta del mateix programa en què l'expresentadora Laura Rosel va dur una samarreta de Carles Puigdemont, o que recentment ha publicat un tuit amb un missatge amb les paraules "prisis pilítics" burlant així la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) que la cadena pública no utilitzés l'expressió "presos polítics" per als polítics que estan sent jutjats al Tribunal Suprem ni la paraula "exiliats" per als que es troben en altres països d'Europa pel mateix motiu.









Aquest tuit s'ha interpretat com una burla a la JEC. La polèmica augmenta quan el programa ha rebut diverses ajudes el 2017 i 2018 distribuïdes en diferents partides com 1,5 milions al juliol de 2018, més de 630.000 al gener d'aquest mateix any i més de 372.000 a l'agost de 2017, per citar les tres més elevades.