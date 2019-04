"No podem fer responsables als bancs que estan avui dels problemes que van causar altres bancs en el passat", ha remarcat Gortázar durant la seva intervenció en la jornada 'Polítiques globals i el seu impacte en l'economia' organitzada per Pimco i 'El Confidencial'.









El conseller delegat de Caixabank ha incidit en la necessitat de canviar la mala reputació que té el sector a la societat, que, segons ell es deu a diversos factors com el rescat bancari, la sensació que les entitats no van actuar correctament abans i durant la crisi i la dubtes sobre les seves pràctiques de comercialització en alguns casos.





En aquest context, ha remarcat que el sector ha de treballar per canviar aquesta percepció social que la banca li deu alguna cosa a la societat pel rescat, però ha insistit que això no és cert, ja són només algunes entitats, i no tota la banca en el seu conjunt, la qual li ha costat diners als espanyols.





Referent a això, ha afegit que hi ha bancs que han patit la crisi i han hagut de pagar el rescat d'altres entitats a través de diferents mecanisme, que en el cas de Caixabank ha suposat un desemborsament de 4.500 milions d'euros. "La societat té la sensació que tota la banca és el mateix butxaca i són diferents butxaques", ha incidit.





Cosecuencias DE LA MALA REPUTACIÓ





Gortázar ha remarcat que aquesta mala reputació afecta "moltíssim" a les entitats, ja que, per exemple, suposa una sobrecàrrega reguladora i supervisora addicional, que incrementa el cost de risc per a les entitats. A més, la mala imatge facilita l'entrada de nous actors en el sector que busquen competir amb els bancs tradicionals.





Així mateix, el conseller delegat de Caixabank ha afegit que el sector s'enfronta principalment a dos reptes a més de solucionar els seus problemes de reputació, entre els quals s'inclou abordar la necessària transformació digital que, segons ell, si escau passa per combinar de forma harmònica els canals físics i digitals.





L'altre repte és aconseguir una major rendibilitat en l'entorn actual de tipus, la qual cosa implica ser més competitius, oferir la millor experiència de client i ser "extremadament eficients". Referent a això, ha remarcat que en ocasions l'eficiència pot requerir una consolidació, però ha afegit que el cas de Caixabank té "una massa crítica" que els permet no pensar en necessitats de consolidació.





Gortázar ha remarcat que la situació que travessa la banca no és un problema només de les entitats, sinó també de la societat i de l'economia espanyola, ja que l'activitat financera actua com a "sistema circulatori de l'economia", de manera que si no funciona "a ple pulmó" té impacte al país.





En aquest sentit, ha afegit que està provat que la robustesa d'un sistema financer és necessària per acompanyar un creixement econòmic fort, i si les coses no van de la mà, "acaben malament". Així, ha defensat que cal exigir que es corregeixi el que està malament i buscar responsabilitats, però també obrir un camí per animar les entitats a que no es repeteixin els problemes del passat, en comptes de culpar del mateix.





"La tasca que tenen els bancs de transicionar a un món digital s'ha de fer bé per als bancs i la societat. No podem ni volem veure un sistema financer desestabilitzat en aquest camí, perquè tots sabem els costos que suposa per a l'economia i els ciutadans un sistema financer que no sigui estable", ha incidit.