Un guàrdia civil revela que uns manifestants van intentar prendre-li l'arma

La sessió de tarda d'aquest dimecres en el judici pel procés independentista a Catalunya ha estat protagonitzada per les experiències de guàrdies civils que van intervenir l'1 d'octubre de 2017 a diferents centres de votació per tractar d'impedir el referèndum de l'1-O.









Tots han parlat d'insults, agressions i amenaces per part dels manifestants que s'amuntegaven a les escoles i que exercien una forta resistència; fins i tot, un dels agents ha recordat que en un forcejament amb la multitud algú va tractar de prendre-li l'arma del cinturó.





Aquest guàrdia civil va actuar en la unitat de reforç que va intervenir en el col·legi a Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona), on ha dit que es van arribar a concentrar més d'un miler de persones que van protagonitzar multitud d'incidents durant l'actuació policial.





"Van tirar del cable antirobatori que va unit a la pistola i al cinturó, el van arrencar, van agafar l'arma per l'empunyadura i van intentar estirar-la, però per molt que tiri un no surt si no saps el mecanisme, i gràcies a Déu que no va sortir", ha explicat aquest agent a preguntes del fiscal Fidel Cadena, després de la qual cosa ha precisat que tot va passar en qüestió de "segons".





En la mateixa línia s'han manifestat sis dels seus companys que han comparegut aquesta tarda a la vista oral. Un d'ells ha testificat que un home va estirar cap a l'interior del centre i que allà li van treure l'escut de protecció i va rebre cops i un cop de puny al clatell. Un altre guàrdia civil ha indicat que en un forcejament li van intentar treure l'escut.





Segons han narrat els sis agents que van acudir a aquest centre de Sant Cebrià de Vallalta per donar suport a una primera unitat que havia intentat accedir al col·legi 'El Pi Gros', tots ells van resultar lesionats de diferent consideració --contusiones i un dit trencat-- i van requerir assistència mèdica ja fos aquest mateix dia o al següent.





Quan van arribar al centre, els manifestants estaven tranquils, alguns d'ells asseguts a terra i altres de peu. El primer que van fer els guàrdies civils va ser preguntar a la gent si volien sortir de la concentració voluntàriament.





En aquest moment, una dona va expressar la seva decisió de deixar la manifestació, el que va provocar xiulets i que el criteri d'aquesta persona canviés.





DE LLUNY "NO SEMBLAVEN VIOLENTS"





Els testimonis han continuat dient que a partir d'aquest moment l'ambient es va tornar "hostil" i van rebre cops, escopinades i tot tipus d'insults, que han estat recordats pels guàrdies civils tímidament, arribant algun a demanar permís per esmentar-los.





"En les distàncies curtes hi va haver cops de peu, cops de puny, escopinades, però de lluny no semblaven violents", ha indicat un dels agents.





A la pregunta de les defenses sobre si van utilitzar l'escut i la defensa reglamentària, la majoria d'ells ho han negat. Només un ha admès haver fet ús d'aquest material en algun moment de l'actuació.





Preguntats per si van veure a algun mosso per la zona, tots han recordat a una parella de la policia catalana. En aquest punt les versions han estat una mica diferents, ja que mentre que alguns han assegurat que una mossa es va oferir per intervenir davant els manifestants, uns altres han ressaltat l'actitud passiva d'aquest 'binomi', i la posició "desafiant" d'un dels agents autonòmics.





Un d'aquests sis guàrdies civils va ser el capità a qui se li va encomanar la seguretat d'aquest dispositiu, que ha assenyalat que abans d'acudir a Sant Cebrià de Vallalta va ser enviat a una altra població, Sant Iscle de Vallalta, per a tractar d'impedir la celebració del referèndum en una residència d'ancians.





A preguntes de l'advocat Benet Salellas, que exerceix la defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el testimoni ha indicat que desconeix el motiu pel qual se li va ordenar actuar en aquests "petitíssims" pobles de Barcelona.





A continuació, ha comparegut un altre agent de l'Institut Armat que va actuar també com a reforç el dia del referèndum en un col·legi del Callús (Barcelona), on, segons el seu relat, van succeir esdeveniments similars amb la gent concentrada, que també va proferir insults entre diversos càntics com "som gent pacífica". Ha recordat que va haver de ser assistit en rebre un cop de peu als testicles.





En una altra localitat de la província de Barcelona, va intervenir un tinent de la Guàrdia Civil que també va exercir l'1-O com a cap del dispositiu de seguretat en el col·legi públic. Com la resta, ha narrat insults, amenaces i algun que altre escopinada contra els agents que van intervenir.





El seu equip es va trobar amb una "barrera" de gent asseguda a terra i amb els braços entrellaçats per impedir el pas, així que van ser un a un intentant llevar-los d'allí.





"Vam trigar crec que una hora, vam acabar xops de suor", ha explicat, i que mentrestant els proferien crits en català com "fills de puta" o "feixistes". "Com fèiem cas omís, ens els traduïen a l'espanyol", ha apuntat.





En aquest col·legi triat com a centre de votació va veure a diversos mossos. Primer un 'binomi' al carrer que no els van ajudar a trobar l'entrada; després, un altre que els va preguntar si tenien ordre judicial; i, en tercer lloc, altres amb els quals van parlar els agents al seu càrrec i que l'endemà va poder veure en les imatges que es van reproduir a la televisió.





Segons els seus subordinats, aquests últims mossos els havien estat "increpant" i dient que "quina vergonya" el que estava fent la Guàrdia Civil, el que va motivar que els manifestants es "vinguessin a dalt".





NENS I ANCIANS





En aquest col·legi, ha relatat el tinent, va poder veure "nens petits" als que els seus pares tenien en braços així com "ancians"; un d'aquests, a qui acompanyava "el seu fill de quaranta i tants anys" estava "desorientat". I també va veure a "un nombre desproporcionat de gent gravant" amb els seus mòbils. "No hi havia vist una altra cosa igual, si de cas en algun concert d'adolescents", ha assenyalat.





Aquest tinent de la Guàrdia Civil també va intervenir en una actuació de Fonollosa (Barcelona), on es van trobar una "barricada feta de alpaques" a l'entrada de la localitat, així que van haver d'anar caminant fins a l'ajuntament, lloc previst per a la votació.





Allà sí que va ser ajudat per un mosso per trobar l'entrada a l'edifici, tot i que també ha relatat "forcejaments i empentes" amb els veïns concentrats. En el replegament, a més, va rebre una forta puntada.





Finalment, un altre guàrdia civil responsable del dispositiu de seguretat en el centre d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), ha relatat al tribunal que com no podien entrar per la resistència de la gent va haver de sol·licitar reforços. "Vam rebre puntades, empentes i esputs, i van gravar tots els nostres moviments", ha afirmat.





En aquest dispositiu, els seus companys van detenir una persona que, tal com va poder veure ell mateix després en les imatges gravades, va agredir un dels guàrdies, va tirar a terra i li va practicar una "tècnica d'estrangulació".