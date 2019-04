El Govern del Regne Unit ha titllat aquest dimecres de "completament inapropiat" descriure a Gibraltar com una "colònia", després del principi d'acord assolit pel Consell i el Parlament Europeu per a definir així al Penyal en la política d'exempció de visats que aplicarà als ciutadans britànics després del Brexit.









"Gibraltar no és una colònia i és completament inadequat descriure-d'aquesta manera", ha assenyalat l'Executiu britànic, que ha ressaltat que "Gibraltar és part de la família britànica i té una relació constitucional madura i moderna amb el Regne Unit".





"Això no canviarà causa de la nostra sortida de la UE. Totes les parts han de respectar la voluntat democràtica del poble de Gibraltar de ser britànic", ha manifestat, abans de reiterar que les provisions de la UE per a l'exempció de visats cobreixen el Penyal.





Per això, ha sostingut que "en qualsevol escenari, els ciutadans britànics, inclosos els de Gibraltar, podran viatjar per períodes curts a Espanya i altres països de l'espai Schengen". "Regne Unit ha confirmat que els ciutadans de la UE no necessitaran visat per entrar al país", ha reblat.





La nova norma ha de sotmetre encara al ple del Parlament Europeu aquest dijous, però les condicions de la reforma han rebut ja el vistiplau del Consell a nivell d'ambaixadors --el dimarts-- i dels eurodiputats en la comissió parlamentària competent --aquest dimecres--.