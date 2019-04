Sindicats amenacen de fer vaga en el servei de terra dels aeroports espanyols

Els sindicats UGT i USO han anunciat aquest dimecres la seva intenció de registrar en el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) la demanda de conciliació prèvia a la convocatòria de vaga del sector del personal de terra en aeroports, conegut com serveis de terra, que presta serveis d'assistència a avions i passatgers en diferents empreses i que engloba 60.000 treballadors a tot Espanya.









Aquest dimecres ha tingut lloc una reunió de la Comissió Negociadora del Conveni Sectorial del serveis de terra en la qual UGT i USO han reclamat el compliment de la clàusula del IV conveni col·lectiu relativa a l'establiment de garanties per al manteniment dels drets dels treballadors subrogats .





La patronal, l'Associació d'Empreses de Serveis d'Assistència en Terra en Aeroports (ASEATA), i els sindicats van arribar a un acord el passat mes de juliol que va evitar una vaga en el sector que incloïa la regulació de les normes i garanties econòmiques del personal subrogat en un sector en què, segons els sindicats, hi ha més subrogació que en qualsevol altre (més del 70%).





No obstant, la patronal va proposar incorporar a la redacció una clàusula "innegociable" que limités a futures subrogacions les garanties plantejades en l'esmentat article i que, segons l'opinió d'UGT i USO, suposava "coartar els drets" tant per als treballadors que ja han estat subrogats com per als que, en un futur, poguessin veure afectats per un procés subrogatori.





Segons els sindicats, els primers veurien lesionats el seu dret a la reclamació individual per la via judicial de les seves garanties econòmiques, mentre que els segons, si no haguessin solucionat el dret a les seves percepcions anteriors, no podrien fer ús de les garanties que conté el citat nou article.





A la reunió d'aquest dimecres, UGT i USO han reclamat el compliment de l'acord amb el SIMA per desconvocar la vaga que va tenir lloc el passat 20 de juliol i que incloïa garanties per als treballadors afectats per la subrogació com el manteniment de les percepcions econòmiques que vinguessin percebent en l'empresa cedent, en cas de ser superiors als que correspongueren a l'empresa cessionària.





Els serveis d'assistència en terra inclouen també l'assistència a persones de mobilitat reduïda, mercaderia, correu i servei de passarel·les i a Espanya mouen a l'any prop de 900 milions d'euros.





Entre les principals empreses que presten aquests serveis es troben Iberia, Swissport, Acciona, Groundforce (Globalia), Atlántica, Clever, Aviapartner, Menzies, Easy Jet i Lesma-Ryanair i la patronal ASEATA, representa el 90% del sector.