El Madrid torna a perdre i s'enfonsa en LaLiga

El Reial Madrid va clavar el genoll per primera vegada des de la volta de Zinédine Zidane en la seva visita al València (2-1) gràcies als gols de Gonzalo Guedes i Ezequiel Garay, que retornen a la crua realitat a l'encara campió d'Europa, vingut a menys i sense la capacitat de fer pessigolles al seu oponent en un xoc de la jornada 30 a Primera Divisió.





Al Madrid li va faltar mordent i motivació. La primera qualitat la va perdre per culpa del seu rival, la segona la va lliurar fa dues setmanes després de la seva eliminació a 'Champions' i la seva dimissió en Laliga. La derrota confirma que no hi ha herois que valguin aquesta campanya en un projecte més que consumit i esgotat.





L'equip de Zidane va recolzar el seu ideari a pilotes penjades a l'àrea, molts centres sense rematador i poca claredat d'idees en els metres finals. Això sí, més domini i per sobre del seu nivell aquesta temporada. El Madrid no va estar malament, però tampoc va estar bé. El València, per la seva banda, va esperar els moviments del seu adversari i tampoc va estar especialment plàcid en l'acte inicial, tot i que Parejo va canviar la dinàmica a la represa.





De fet, el seu primer xut entre els tres pals va ser el 1-0, obra de Guedes després de trobar assistència en Gayà. El xut del portuguès va ser sensacional, enganxat al pal i inabastable als guants de Keylor Navas. El gol valencianista va desencadenar l'equip de Marcelino, que va protagonitzar cinc minuts d'infart amb tres clares ocasions.





Gameiro va desaprofitar el segon amb un cop de cap i Kondogbia manar alt un rebuig al balcó de l'àrea. Dues accions que van fer despertar el Reial Madrid després del descans. Això sí, després de donar vida al València amb més i més espais en defensa. Rodrigo i Carlos Soler -en una contra amb tres companys-desaprofitar l'ocasió.





EL GOL DE GARAY





No obstant això, el premi de l'equip valencià va arribar a set minuts del final i després que els blancs -per molt que avancessin la seva esquema- deixessin passar els minuts sense generar ocasions: evidenciant el seu dèficit golejador. Garay va guanyar la posició a Casemiro i va marcar de cap en un córner després d'una passada de Parejo. L'argentí va tirar el teló al partit.





Tot i això, encara hi va haver temps perquè Ramos fos objecte d'un penal que no va ser xiulat per fora de joc -decisió que va canviar el VaR- i perquè Benzema fes el gol de l'honor amb un cop de cap en el temps afegit.





El gol del davanter francès no va canviar res, el Madrid dóna via lliure al Atleti per quedar-se la segona plaça i el València -cinquè classificat- allarga a 17 els partits consecutius que porta invicte aquesta temporada.