Ajustar o endeutar davant la pròxima crisi

S'assevera que Europa, i especialment, l'Eurozona, no està preparada per a una nova crisi econòmica. Investigadors socials, opinadors mediàtics, i propagadors diversos de rumors i fake news parlen de la seva inevitabilitat. Tots ells apunten a validar aquella màxima de que les profecies s'autocompleixen. És a dir, que les insistents prediccions arriben a fer-se realitat gràcies a la relació causal de la creença i la forma de comportar-se que implica la seva realització. S'actua com si la crisi fos inevitable i al final es provoca la seva ocurrència.





En els últims mesos, analistes de diverses sensibilitats d'economia política discuteixen vivament sobre quines mesures s'haurien d'aplicar, no només per neutralitzar els efectes perniciosos de la recessió anunciada, sinó per millorar l'economia al Vell Continent evitant els seus coneguts efectes negatius en forma de desigualtat, exclusió o absència de cohesió social.









Segueix llegint a The Economy Journal