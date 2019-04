Junqueras i Romeva plantegen alternatives per participar en la campanya electoral

L'advocat Andreu Van Den Eynde, representant l'ex icepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva en el judici del procés al Tribunal Suprem, proposa "vigilància policial constant i prohibició d'abandonament d'un determinat domicili o zona" com alternatives a imposar als seus clients en el cas que no s'acordi la seva llibertat provisional, de manera que puguin participar en la campanya de les Eleccions Generals per al Congrés dels Diputats i el Senat, respectivament.









Així ho assenyala en l'escrit de tres pàgines que ha presentat aquest dijous davant el tribunal que jutja als seus mandants per demanar una vegada més la seva posada en llibertat, i en què subratlla que Junqueras ha complert a dia d'avui 516 dies de presó preventiva (des del 2 de novembre del 2017), mentre que Romeva acumula 404 (des del 23 de març del 2018).





D'aquesta manera, la defensa de Junqueras i Romeva coincideix amb els plantejaments de l'advocat Jordi Pina, que defensa els també acusats en aquest procediment i exconsellers Jordi Turull i Josep Rull i al que fos expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez .





Com a alternativa a la posada en la llibertat, que també en aquest cas és la petició principal, Pina proposa per als seus mandants la "limitació dels seus moviments a la comunitat autònoma o al terme municipal de Madrid, complementada amb controls telemàtics o policials" o fins i tot "seu arrest en un determinat domicili a Madrid que pugui fixar i on pugui ser controlat per efectius policials".





DRETS POLÍTICS





En el seu escrit, Van Den Eynde recorda que dimarts passat van ser proclamades les candidatures a les eleccions de les cambres parlamentàries, a les que els seus clients s'han presentat per ERC.

"La protecció dels drets polítics i personals que aquests candidats ostenten així com la necessitat de protegir la normalitat institucional, el pluralisme polític i altres fonaments del sistema democràtic hauria de portar el tribunal" a "atorgar un nou estatut personal als acusats que permetés la seva participació en la campanya electoral així com el futur exercici dels drets de participació i representació política", afegeix el recurs.





Per a això, continua l'escrit, el Tribunal té un ampli feix d'opcions per determinar mesures cautelars alternatives que garanteixin "mitjançant vigilància policial constant" la subjecció dels acusats al procés, compatibilitzant-lo amb la protecció dels seus drets polítics.





JUDICI





Afegeix que l'acumulació de dies de presó que pesa sobre els dos acusats als que ell representa afecta no només a drets fonamentals personals sinó a les possibilitats d'afrontar el judici "en condicions compatibles amb el manteniment del dret al judici just que s'integra, entre d'altres facetes, per la qual es relaciona amb les garanties de tranquil·litat personal i condicions de desenvolupament de l'estratègia defensiva".





Considera aquesta defensa que aquestes garanties estan compromeses aquestes garanties, "després de 8 setmanes d'intens i esgotador judici que estan fent efecte en les capacitats d'acusats i equips de defensa".





El fet innovador de ser candidats al 28-S, afegeix, "implica un increment de l'arrelament i genera l'aparició de drets i interessos dignes de protecció que haurien de ponderar amb la necessitat o no de mantenir la presó provisional".





Altres defenses consultades, com les de l'exconseller Joaquim Forn, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que no són candidats al 28-S, descarten de moment tornar a reclamar la seva excarceració, si bé s'adheriran a les peticions dels seus companys.