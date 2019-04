Hisenda torna 1.803 milions als catalans en la declaració de la renda 2018

L'Agència Tributària preveu tornar 1.803 milions d'euros a contribuents catalans en la campanya de la Renda 2018, un 3,7% més que en l'exercici anterior.









Ho han explicat aquest dijous en roda de premsa el delegat especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Catalunya (AEAT), Isidro García, acompanyat per la cap regional de Gestió Tributària, Francisca Cardador, i el d'Informàtica, Jaume Saura.





La campanya va començar dimarts i aquest dijous es comença a tornar els diners de les declaracions ja confirmades telemàticament, que fins al moment són 175.796, de les quals 150.519 sol·liciten devolució per 132,19 milions d'euros.





Les declaracions presentades en el tancament del segon dia de la campanya són superiors a les de fa un any (+24,26%), així com les devolucions sol·licitades (+22,56%) i les acordades (39,08%).





Fa un any s'havien presentat 141.472 declaracions a Catalunya, de les quals 122.810 eren a tornar per un total de 104,67 milions, i el segon dia de campanya ja es va acordar tornar 25.973 declaracions per 14,69 milions, mentre que aquest dijous es ha acordat retornar 36.124 declaracions per 19,17 milions.





En aquesta campanya es preveuen 3,6 milions de declaracions a Catalunya, un 1,4% més que en la campanya 2017, amb 2,28 milions de declaracions que sortiran a retornar, mentre que les declaracions a ingressar seran 1,19 milions per un import de 2.363 milions d'euros -un 1,4% menys-.





El resultat net previst per a la campanya 2018 a Catalunya és de 559 milions d'euros, xifra un 15% inferior a l'obtinguda durant l'any anterior, quan va ser de 658 milions d'euros.





La previsió de recaptació de l'impost del Patrimoni a Catalunya és de 526.720.000 d'euros, un 5,2% més que l'any anterior, procedents de 77.650 declaracions, un 1,9% més.