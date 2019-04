Vox ha dissenyat una campanya electoral per als comicis del proper dia 28 plena d'actes en els que els seus líders nacionals puguin tenir un contacte directe amb els seus simpatitzants per tota la geografia espanyola. L'estratègia no s'ha ideat al voltant dels mitjans de comunicació, sinó que el partit farà servir les xarxes socials com a principal via de difusió dels seus missatges.









El partit liderat per Santiago Abascal s'enfronta a les pròximes eleccions generals a la seva primera gran cita a les urnes, amb l'objectiu d'aconseguir el bon resultat que li auguren les enquestes i aconseguir representació per primera vegada a les Corts Generals.





Per assolir aquesta fita, els seus dirigents estan ja immersos en una agenda d'actes que els portaran per tot Espanya. La caravana nacional estarà liderada pel propi Abascal, pel seu secretari general, Javier Ortega-Smith; pel responsable de relacions internacionals, Iván Espinosa de los Monteros; i per la líder de Vox a Madrid, Rocío Monasterio, malgrat que ella no es presenta a aquestes eleccions per ser cap de llista al maig a l'Alcaldia o la Comunitat.





Vox ha triat el simbòlic lloc de Covadonga com a escenari d'obertura de campanya, protagonista de la batalla que al segle VIII va donar pas a l'anomenada popularment Reconquesta cristiana d'Espanya. Aquest acte tindrà lloc el divendres 12, tot i que el partit no descarta organitzar una tradicional enganxada de cartells el dijous 11 a la nit.





El partit ha elaborat una estratègia en la qual els mitjans de comunicació no ocupen un lloc prioritari, sinó que centren en les xarxes socials la difusió dels seus missatges. El partit anunciarà setmanalment els seus actes, als quals tindrà accés la premsa, però no ha organitzat trobades amb els mitjans ni les tradicionals presentacions de campanya.