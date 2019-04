A judici l'exjugador del FC Barcelona Adriano per un presumpte frau de 600.000 euros

L'exjugador del FC Barcelona Adriano Correia serà jutjat per l'Audiència de Barcelona el dimarts 9 d'abril acusat de dos delictes contra la Hisenda Pública per valor de 646.086,09 euros, per haver ocultat els seus ingressos derivats de la cessió dels seus drets d'imatge en 2011 i 2012, quan jugava amb el club blaugrana.









Adriano s'asseurà al banc dels acusats amb una petició de condemna per part de la Fiscalia de tres anys de presó i una multa total de 1,1 milions d'euros, a més que li reclamen indemnitzar la Hisenda Pública amb els 646.086,09 suposadament defraudats.





El jugador brasiler va arribar a Espanya al gener de 2005 per jugar al Sevilla FC, equip en el qual va estar fins que al juliol de 2010 va ser fitxat pel FC Barcelona, i es va acollir llavors al règim especial per a treballadors desplaçats a territori espanyol, que permet tributar com no residents l'any de l'arribada i cinc més.





Adriano, que va jugar al Barça fins que a finals de la temporada 2016 va ser traspassat al Besiktas JK, a partir del 2011 estava obligat a tributar com a resident a Espanya per la seva renda mundial, però va eludir pagar pels seus ingressos derivats de la cessió de les seves drets d'imatge el 2011 i 2012.





Per a això, segons el fiscal, va usar un doble mecanisme: ocultar els ingressos derivats d'un contracte subscrit amb una marca esportiva l'1 d'agost de 2007 i va simular la cessió dels seus drets d'imatge "a una societat purament instrumental: Chacun à sa place Comercio Internacional e Serviços", constituïda el 2001 a Madeira.





D'aquesta manera, Adriano "es va servir de l'avantatjós règim fiscal d'aquest territori portuguès per percebre les rendes derivades de la cessió de l'explotació dels seus drets d'imatge al FC Barcelona".





Tant el jugador com el propi club van presentar declaracions complementàries i a més Adriano ha efectuat diversos ingressos a l'Agència Tributària, de manera que segons el fiscal "hauria saldat en la seva totalitat amb la Hisenda Pública el deute que existia", pel que demana aplicar-li la atenuant de reparació del dany.