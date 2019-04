El cantautor argentí Alberto Cortez ha mort aquest dijous als 79 anys d'edat, segons han confirmat fonts de la SGAE.









Cortez, que va néixer a la província argentina de la Pampa el 1940, és autor, entre altres composicions, de temes com 'En un rincón del alma', 'Cuando un amigo se va', 'Callejero', 'Mi árbol y yo', 'A partir de mañana', 'Te llegará una rosa' o 'Castillos en el aire'.





A més, durant la seva trajectòria ha col·laborat amb artistes com María Dolores Pradera, amb qui va gravar a duo la cançó 'En un rincón del alma', o Serrat, per a qui va posar música per sengles poemes de Miguel Hernández o Antonio Machado.