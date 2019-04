Afers Interns proposa sancionar el mosso que va dir: 'La república no existeix, idiota"

La Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra ha proposat sancionar l'agent de la Brigada Mòbil (Brimo) que durant les protestes contra el Consell de Ministres a Barcelona el 21 de desembre li va deixar anar a un manifestant: "La república no existeix, idiota", segons l'escrit.









En l'escrit es recull que, després incoar expedient disciplinari a l'agent per resolució del director general de la policia catalana, Andreu Martínez, el 19 de febrer, es proposa sancionar a l'antidisturbi per una falta lleu, segons l'article 70 de la Llei 10 / 1994 dels Mossos d'Esquadra, segons han publicat diversos mitjans.





Les sancions proposades són suspendre'l de funcions d'un a 14 dies amb la pèrdua de retribució corresponent; el trasllat a un altre lloc de treball en la mateixa localitat sense canvi de residència, i l'amonestació per escrit.





Els fets van passar cap a les 15 hores del 21 de desembre, a la zona de la plaça d'Antonio López, quan l'equip d'aquest antidisturbi estava dispersant a manifestants i un d'ells, amb uniforme dels agents rurals, se li va encarar i li va dir que estaven construint la república catalana.





El policia li va contestar que si era funcionari li hauria de defensar a ell i no a aquests "fills de puta", al que el manifestant li va dir que ell estava defensant la república.





En aquell moment, el policia li va tornar a contestar: "La república no existeix, idiota", una conversa que va ser filmada per un testimoni i que es va fer viral per les xarxes socials.