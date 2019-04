L'expresident del Govern Mariano Rajoy, ha ampliat la seva agenda de campanya a Galícia i, a part de fer costat a la candidata Ana Pastor a Pontevedra el 12 d'abril en un acte al costat d'Alberto Núñez Feijóo, també participarà en un acte a la comarca del Baix Miño al dia següent.









El PP de Pontevedra ha informat que Rajoy participarà el 13 d'abril en un dinar multitudinari al costat dels candidats a l'alcaldia d'aquesta comarca, situada al sud-oest de la província de Pontevedra, a més de militants i simpatitzants, tot i que els populars no concreten la localitat concreta en què se celebrarà.





Amb la seva presència, Mariano Rajoy vol evidenciar la "gran importància" que té la província per al Partit Popular, en què ja compta amb els 61 candidats a les alcaldies de la província presentats.





"Som un partit reconegut i recognoscible, amb vocació de govern que sortirà a guanyar amb el millor equip, tant per als ajuntaments com per al conjunt de l'Estat", ha assenyalat el president provincial del PP, Alfonso Rueda.





DIVENDRES, MÍTING A PONTEVEDRA





En el primer dia de campanya, el divendres 12, l'expresident del Govern acompanyarà a la cap de llista del Partit Popular per la província de Pontevedra, Ana Pastor, en un acte en què els populars gallecs, liderats per Núñez Feijóo, volen reconèixer la figura de qui va ser desallotjat de la Moncloa per la moció de censura.





La ciutat de Pontevedra, on està arrelat el polític popular que va aconseguir ser investit en segona volta com a president del Govern en minoria --gràcies als vots de Ciutadans, Coalició Canària, UPN i Fòrum i l'abstenció del PSOE--, acollirà un acte que, per als populars gallecs "no és un míting més en campanya".





Rajoy ho farà envoltat de polítics molt propers, ja que a més de la presidenta del Congrés, que va assumir aquest paper en la seva legislatura més difícil després de ser la seva ministra de Foment, estarà Pilar Rojo, també amiga personal de l'expresident i número dos al Senat. De fet, en aquesta circumscripció, tot i la renovació en les llistes que acompanyaran Casado (el 86% en aquesta província per al Congrés), s'han conservat els dos noms més significatius de l'era de l'expresident.





El que està previst que sigui l'acte central dels populars gallecs el primer dia de campanya, que tindrà lloc --excepte canvis d'última hora-- a la tarda de divendres a l'auditori NCG Banco de Pontevedra, comptarà amb la presidència d'Alberto Núñez Feijóo, així com també intervindrà el màxim dirigent provincial, Alfonso Rueda. També participarà el candidat a l'Alcaldia de Pontevedra, Rafael Domínguez.