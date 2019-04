El líder de Ciutadans i candidat a la Presidència del Govern, Albert Rivera, aprofitarà l'estirada de la portaveu de l'Executiva del partit i líder de l'oposició a Catalunya, Inés Arrimadas, en la campanya electoral per a les eleccions generals, on la candidata al Congrés per Barcelona tindrà un paper molt destacat.





En la formació taronja estan orgullosos de l'equip amb el qual concorren a aquests comicis i sostenen que serà un dels seus punts forts en la campanya. Per això, Arrimadas serà una "peça clau" i tindrà una atapeïda agenda d'actes electorals per tot Espanya, tal com ha estat fent durant la precampanya.





La líder de Cs a Catalunya estarà especialment activa en aquesta comunitat, on va guanyar les últimes eleccions autonòmiques, però recorrerà tot el territori nacional, igual que Albert Rivera. Anteriorment, el partit va recórrer a Arrimadas per atreure el vot en la campanya dels comicis autonòmics d'Andalusia, on Cs va ser la força que més va créixer en passar de 9 a 21 diputats.





Un altre dels actius que la formació taronja vol posar en valor són els candidats independents fitxats per a les eleccions del 28 d'abril. Així, Marcos de Quinto, Edmundo Bal i Sara Giménez, sobre els quals Rivera ja ha dit que voldria tenir-los en el seu futur Govern, seran també fonamentals en aquesta campanya, al costat dels principals membres de l'Executiva nacional.





Segons expliquen des del partit, hi haurà "52 campanyes electorals" --en les 50 províncies més Ceuta i Melilla-- perquè els candidats de cada circumscripció tindran actes diàriament. Això resultarà més fàcil ara que en les campanyes de 2015 i 2016, quan Ciutadans no comptava amb la implantació territorial i l'estructura que té actualment.





MADRID, ANDALUSIA I LLEVANT





El comitè de campanya, encapçalat pel secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, i compost a més per el secretari de Comunicació, Fernando de Páramo, i el d'Organització, Fran Hervías, ha dissenyat una campanya amb molts actes al carrer i en la qual es visitaran tant municipis petits com grans ciutats. A més, les zones rurals cobren importància respecte a anteriors eleccions, en les quals la gran majoria dels actes es feien en nuclis urbans.





Ja que alguns dies es perdran pels debats electorals i perquè per Setmana Santa molts espanyols estaran de vacances, Rivera s'ha dedicat a recórrer la geografia espanyola en la precampanya, durant la qual ha anat avançant algunes propostes i promeses electorals per al 28-A . Aquest tipus d'anuncis continuaran en les següents setmanes i el programa electoral complet es coneixerà en els primers dies de la campanya.





La enganxada de cartells amb la qual comença oficialment la campanya es farà a Madrid la nit del dijous 11 d'abril al divendres 12. En els primers deu dies, Rivera ha actes programats a Madrid, Andalusia i el Llevant.





Segons el calendari provisional, el divendres 12 estarà a Màlaga, dissabte a Sevilla, el dilluns a Madrid, dimarts a Albacete i Alacant, dimecres a Múrcia, dijous a Granada i Màlaga, dissabte a València i diumenge 21 a Barcelona. Un dels actes centrals serà el del dia 14, tot i que encara no s'ha revelat el lloc, i aquest diumenge hi haurà un míting a Las Rozas (Madrid) on es donarà a conèixer l'eslògan de la campanya.