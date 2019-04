"No donarem massa pàbul a suposats informes tècnics poc seriosos". Així ha despatxat el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, l'estudi que una empresa informàtica ha elaborat sobre les primàries de la formació taronja a Múrcia.





Amb l'escàndol encara recent de la 'tupinada' a Castella i Lleó, Villegas ha volgut treure ferro a l'informe tècnic i apartar un problema que seria molt inconvenient per al partit en plena precampanya electoral. No obstant això, aquest document revela que en aquestes eleccions internes es van emetre 233 vots des de fora de la Regió.









L'empresa d'informàtica Oficina Sistemas S.L. ha realitzat l'informe un cop concloses les primàries que han situat a Isabel Franco al capdavant de la candidatura taronja. Franco va obtenir 599 vots (el 62% del total), enfront de Leonardo Pérez, que va quedar en segon lloc amb 237 paperetes. Precisament, va ser Pérez qui va sol·licitar a la Comissió de Garanties del partit la comprovació de les votacions telemàtiques de les eleccions.





Tal com va avançar l'emissora 'Onda Cero', la companyia --fent ús d'una eina que permet geolocalitzar els ordinadors des dels quals es va emetre un vot-- estableix en el seu informe que 233 vots van procedir de fora de Múrcia i que "no és procedent afirmar de cap manera que aquesta votació s'ha realitzat dins dels paràmetres mínims de qualitat que aquest tipus de consultes requereix".





Tot i que els afiliats a Ciutadans podien votar des de qualsevol racó d'Espanya si comptaven amb una clau d'accés, el fet que un 40% de vots rebuts per Franco no es trobi a la Regió, sembra dubtes sobre el joc net d'aquest procés de primàries.





UN ALTRE CAS IGEA?





Si bé Oficina Sistemas subratlla que el procediment té un 85% de fiabilitat, l'estudi ha caigut com un gerro d'aigua freda en la direcció de Ciutadans. A la candidatura de Pérez, igual que la de Silvia Clemente a Castella i Lleó, hi van donar suport pesos pesats del partit, com Fran Hervías, secretari d'organització 'taronja', que li va prestar el seu suport explícitament a Twitter.









Una nova tupinada suposaria un torpedeena la línia de flotació de Ciutadans, que ha fet de la democràcia interna un dels seus reclams electorals. Per aquest motiu Villegas no ha volgut tancar la possibilitat de millorar aquests processos interns: el secretari general no descarta que la Comissió de Garanties "pugui avaluar el procediment de primàries i fins i tot, al seu moment, fer recomanacions sobre millores del sistema".





De moment, la candidatura de Pérez ha reclamat més explicacions al partit per aclarir si va ser mera casualitat o no que gairebé la meitat de vots rebuts per la guanyadora no procedissin de Múrcia.