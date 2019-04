Sánchez destaca que Catalunya i Espanya necessiten la mateixa "recepta"

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dijous que el programa electoral del PSOE no inclogui un pla específic per solucionar el problema amb l'independentisme a Catalunya perquè "la recepta" per aquest territori és la mateixa que ha d'aplicar-se a la resta d'Espanya.









Així s'ha pronunciat en una entrevista a Telecinco, en què ha reivindicat que les propostes socials que inclou aquest programa estan pensades per a tots els espanyols, també per als catalans.





Sánchez ha expressat amb rotunditat que "no hi haurà independència" a Catalunya, el veritable problema és de "convivència". I aquest problema només es pot afrontar des de dues perspectives: o continuant en la confrontació o trobant una solució des de la legalitat, com proposen els socialistes, ha assenyalat.





En aquest sentit, ha posat en valor la política que ha desenvolupat el seu Govern en aquests 10 mesos de govern, que s'ha caracteritzat per la seva "vocació de diàleg respectant els marges de la Constitució". Però la independència, ha insistit, no és possible. "No és no", ha dit recuperant el lema de la seva oposició a la investidura de Mariano Rajoy.





En la seva opinió, "Catalunya està a gust amb l'autogovern que té", de manera que els socialistes defensen una reforma del seu Estatut, dins de la legalitat, que pugui millorar aquest autogovern.