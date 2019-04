Rèquiem per l'economia global?

L'economia global estaria amenaçada per l'aparició de mesures neo-proteccionistes als països del Primer Món, especialment després de la recent signatura per Donald Trump de l'ordre executiva "Buy American, Hire American" (compra americà, contracta americans) així com per la possible retirada dels EUA del Tractat Internacional subscrit per 195 països el 2015 per reduir les emissions contaminants, conegut com Acord del Clima de París.









L'obsessió paranoica de les multinacionals apàtrides o corporacions transnacionals per maximitzar els beneficis, (a causa del gana insaciable dels seus accionistes, en exigir increments constants en els dividends), els hauria induït a endeutar perillosament en nom del gegantisme mitjançant OPAS hostils i a la intensificació de la política de deslocalització d'empreses a països emergents en nom de reduir els costos de producció (donat l'enorme diferencial en salaris i l'absència de drets laborals dels treballadors).





