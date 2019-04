Rafael Fontana i Jordi Badia, president i conseller delegat de Cuatrecasas

La junta de socis de Cuatrecasas ha triat Rafael Fontana com a president i Jorge Badia com a nou conseller delegat, segons ha informat aquest divendres el bufet.









Fins a la data, Fontana exercia el càrrec de president executiu i Badia el de director general. Amb aquests nomenaments, Badia adquireix més poder executiu, mentre que Fontana, que seguirà presidint el consell d'administració, guanya pes institucional.





D'aquesta manera, tots dos seran els que portin el timó de Cuatrecasas durant els propers quatre anys.





Fontana va ser nomenat president executiu al juliol de 2014 i vuit mesos més tard, al març de 2015, va designar Jorge Badia com a director general.





El president de Cuatrecasas, Rafael Fontana, ha agraït als socis la seva confiança i ha donat el seu suport al nou conseller delegat. "Fa quatre anys ens vam embarcar amb la idea de transformar el negoci i avui estem recollint els fruits amb un creixement històric, un equip sòlid i moltes ganes de seguir innovant. Estic convençut que Jorge Badia seguirà governant aquesta nau de manera exemplar", ha assegurat.





Per la seva banda, el nou conseller delegat de la firma, Jorge Badia, ha afirmat que assumeix el càrrec "amb molta il·lusió". "Apostarem per aquelles idees que transformin l'advocacia, escoltarem i donarem pas al talent jove i femení, i ens valdrem de noves metodologies de treball que ens permetin ser més eficients", ha destacat.





Cuatrecasas també ha ratificat el nomenament de l'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría com a sòcia de l'àrea de Mercantil, així com el de Miguel de Almada com a soci i coordinador de l'àrea de Litigació i Arbitratge a Portugal.





La junta de socis també ha donat el vistiplau al nomenament de deu nous socis de quota. "Les noves incorporacions sumen talent jove a la sociatura i representen la pluralitat de pràctiques i territoris que integren Cuatrecasas", ha subratllat el bufet.