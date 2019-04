Roures qüestiona per què els bancs van acceptar la "pitjor" oferta pel Grupo Zeta

Jaume Roures qüestiona el resultat de les negociacions per fer-se amb el Grup Zeta i es pregunta per què els bancs no van acceptar la seva oferta de Mediapro i van decidir acceptar una "pitjor", la de Prensa Ibérica.









Roures ha fet aquestes declaracions en el marc de la presentació de la nova productora The Mediapro Studio.





Sobre el procés de venda de Zeta, Roures ha destacat que durant les negociacions van haver "interferències" de "poders fàctics".





Per això, considera que no es va acceptar la millor proposta econòmica i que es va optar per un altre tipus de decisions.





L'empresari català assenyala que no pot assegurar al cent per cent que van haver pressions polítiques, però sí que ho sospita, perquè, d'altra manera, no entén com no va guanyar la millor oferta.