ERC guanyaria les eleccions al Parlament, Cs quedaria segon i JxCAT tercer

ERC guanyaria unes eleccions al Parlament si se celebressin ara amb entre 40 i 43 diputats, Cs quedaria en segona posició amb entre 28-29 escons i JxCat aconseguiria entre 22 i 24, entre 10 i 12 menys dels que té ara.





Així ho reflecteix una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) que ha presentat aquest divendres en roda de premsa el seu director, Jordi Argelaguet, i que també apunta que el PSC creixeria fins als 21 i 23 diputats, els comuns tindrien entre 8 i 9, la CUP 8 i el PP entre 3 i 4.





Amb aquestes dades, els partits independentistes mantindrien la majoria al Parlament, a la franja més alta de la previsió amb 75 diputats i en la franja més baixa amb 70 escons -la majoria està fixada en 68-.









ELECCIONS GENERALS





Quant a les eleccions generals convocades per al 28 d'abril, ERC també quedaria a Catalunya en primer lloc amb entre 14 i 15 escons, mentre que el PSC quedaria en segona posició amb entre 11 i 13, i ECPodem en tercer lloc amb entre 7 i 9 parlamentaris. JxCat podria aconseguir entre 5 i 7 diputats, Cs entre 5 i 6 i el PP 2.





El mateix sondeig llança que Front Republicà, la llista que aglutina a Som Alternativa, Pirates de Catalunya i Poble Lliure i que lidera Albano-Dante Fachin, podria entrar amb un escó en el Congrés dels Diputats.













INDEPENDÈNCIA





Un 48,1% dels catalans dóna suport que Catalunya es converteixi en un Estat independent, mentre que un 44,1% el rebutja, un 5,8% no el sap i un 1,7% no contesta, segons l'enquesta.





La xifres es mantenen estables respecte a l'últim sondeig del CEO, realitzat a l'octubre de 2018: llavors els partidaris de la independència eren el 47,2% i els contraris se situaven en el 43,2%.









El mateix sondeig recull que un 75,9% dels ciutadans prefereix la república com a forma de govern; un 12,3% la monarquia; un 0,7% un altre sistema; un 9,4% no el sap un i 1,7% no contesta.





LÍDERS MILLOR VALORATS





El president d'ERC, Oriol Junqueras, és el líder polític millor valorat pels catalans, que li donen una nota mitjana de 6,37 sobre 10.





El mateix sondeig llança que aproven altres dos dirigents catalans: la secretària general d'ERC, Marta Rovira (5,37) i el diputat de la CUP al Parlament Carles Riera (5,16), mentre que el portaveu dels comuns, Joan Mena, es queda a les portes de l'aprovat (4,98).





Els segueixen la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, amb un 4,81; la ministra i candidata del PSC a les generals, Meritxell Batet, amb un 4,72; l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, amb el 4,65, i el president de la Generalitat, Quim Torra, amb un 4,53.





Després de Torra apareixen el primer secretari del PSC, Miquel Iceta (4,08); la líder de Cs a Catalunya i cap de l'oposició, Inés Arrimadas (2,24); el líder popular català, Alejandro Fernández (2,08), i en última posició el candidat a l'Alcaldia de Barcelona i exprimer ministre francès, Manuel Valls (1,96).





Per a realitzar aquest sondeig el CEO ha fet 1.500 entrevistes a catalans majors d'edat, i té un marge d'error de +/-2,53; l'enquesta es va fer del 4 al 25 de març, amb el judici del 1-O en marxa, la vaga feminista i la protesta de l'independentisme a Madrid.