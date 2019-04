Un total de 148 mossos aspiren a ser escorta del president de la Generalitat

El cos de Mossos d'Esquadra ha iniciat la selecció dels agents que integraran la nova Àrea de Seguretat Institucional -de protecció del president de la Generalitat, expresidents i conseller de Presidència- amb l'avaluació de 148 aspirants.









Els agents són citats a una entrevista personal a la comissaria de Travessera de les Corts de Barcelona, que acull la seu de la Direcció General de Mossos, i encara no hi ha xifra oficial d'integrants de la nova Àrea, encara que pot situar-se en 75 en una primera fase per arribar després fins a 270.





En una resolució, la subdirectora general de Recursos Humans, Esperança Cartiel, ja va proposar a finals de març a quatre sergents per a aquesta nova àrea.





La selecció es fa a través del concurs de lliure designació, pel qual es va obrir una convocatòria a tot el cos, es van analitzar que els aspirants complissin uns requisits -com coneixements de escolta- i es fan les entrevistes personals, dutes a terme per "mossos que estaran al capdavant" de la nova Àrea i una psicòloga.





El procés va començar a mitjans de març i acabarà a mitjans d'abril.