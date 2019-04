El portaveu dels bisbes diu que l'homosexualitat "no es cura"

El secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i bisbe auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha assegurat que l'homosexualitat "no es cura" tot i que ha donat suport als cursos de la diòcesi d'Alcalá d'Henares (Madrid) sobre homosexualitat perquè considera que no busquen la "curació mèdica" sinó l'"acompanyament i sanació espiritual".









A més, ha denunciat la "eucaristiafòbia" de les persones que van irrompre a la Catedral d'Alcalá durant el culte.





"M'han preguntat: 'Creu vostè que l'homosexualitat es cura?' I vaig dir 'no'", ha afirmat Argüello aquest divendres 5 d'abril a la roda de premsa posterior a l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola.





Així, ha diferenciat la "curació mèdica" de la "sanació espiritual" que és, segons ha precisat, l'objectiu dels cursos de la diòcesi d'Alcalá d'Henares. "En el nostra argot diem curació des del punt de vista de la curació espiritual", ha postil·lat.





"La qüestió mèdica no és de la nostra competència directa, però sí que creiem tenir competència per a persones que vivint una orientació vulguin viure una cura, un acompanyament i que es respecti, enmig de l'elogi de la inclusivitat, una diversitat més, la d'aquelles persones que, amb un cos d'home o de dona, tenen però, una orientació que en principi no els sembla que vagi d'acord amb la seva corporalitat i ho visquin amb una preocupació, un malestar i vulguin buscar una companyia que els ajudi a viure aquest moment", ha subratllat.