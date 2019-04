Mick Jagger, operat amb èxit del cor

Mick Jagger ha estat operat amb èxit d'una vàlvula cardíaca en un hospital de Nova York i s'està recuperant en excel·lent estat de salut, segons informa Billboard citant fonts de l'entorn del cantant dels Rolling Stones.









Segons la publicació nord-americana, els metges van poder accedir a la vàlvula cardíaca de Jagger a través del seu artèria femoral i ara li estan monitoritzant per detectar qualsevol complicació que pogués sorgir del procediment, inclòs el sagnat excessiu.





El tour dels Rolling Stones, que originalment es va programar per començar a l'abril, començarà ara al juliol i s'anunciaran noves dates en les properes setmanes. Jagger necessitarà descansar després de completar el reemplaçament de la vàlvula aòrtica transcatéter, segons Billboard.





El procediment mínimament invasiu permet Jagger evitar la cirurgia major i, d'aquesta manera, els metges poden reparar la vàlvula cardíaca amb un catèter que accedeix a una artèria major sense obrir el tòrax.





Si bé el temps de recuperació per al procediment és molt més curt que el de la cirurgia, Jagger ha de descansar entre quatre i cinc dies perquè l'artèria pugui curar sense problemes de sagnat. Podria estar en moviment en uns pocs dies, però necessitarà un temps de recuperació addicional abans de tornar a l'escenari.





El grup britànic anunciava dissabte passat l'ajornament de les seves properes dates en directe per Estats unids i Canadà. "Demanem disculpes pels inconvenients que això pugui ocasionar a tots aquells que tinguin entrades per als shows. Volem tranquil·litzar els fans perquè conservin aquestes entrades, ja que seran vàlides per a les dates reubicades, les quals es coneixeran pròximament", deia l'anunci.





I en aquesta línia, afegia el comunicat: "Els metges li han dit a Mick que no pot sortir de gira en aquest moment, ja que necessita tractament mèdic. Els doctors també han avisat que el millor és esperar a la recuperació completa per poder tornar a l'escenari com més aviat".