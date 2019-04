El director de Televisió de Catalunya (TVC), Vicent Sanchis, ha anunciat aquest divendres la interposició de "diverses querelles" contra el president de Cs, Albert Rivera, per assegurar que en la cadena es va insultar la líder de la formació a Catalunya, Inés Arrimadas.









"Quan un dirigent polític assegura que es diu 'puta' a Arrimadas, no queda més que la defensa legal", ha remarcat Sanchis en la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) al Parlament.





Sanchis ha remarcat que, davant les "mentides" abocades sobre TV3, interposarà querelles per calúmnia, injúries i incitació a l'odi contra Rivera, i ha subratllat que ningú li ha dit això a Arrimadas a la cadena catalana.





El Consell Professional d'Informatius de TV3 havia negat aquesta setmana que es qualifiqués de 'puta' a Arrimadas, va exigir a Rivera una rectificació i que la direcció de la cadena posés en marxa els mecanismes legals de defensa de la seva integritat.





El director de la cadena ha dit que es fa una caricaturització de TV3, l'ha considerat preocupant, ha remarcat que molta gent que parla no ha vist la cadena, ha apel·lat al sentit comú dels polítics i ha remarcat: "Sembla que som els grans miserables de la pel·lícula".





El diputat de Cs Nacho Martín Blanco ha assegurat: "Si volen querellar, facin-ho. Benvinguts a l'Estat de Dret. Ens defensarem amb arguments i veurem qui té raó".





Martín Blanco ha acusat la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, de "mentir" en afirmar que Cs porta en el seu programa que la formació vol tancar la cadena, al que aquesta ha assegurat que volia dir que plantegen suprimir el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).





PSC: "ÉS UNA BARBARITAT"





El diputat del PSC David Pérez ha demanat a la CCMA que no dediqui recursos a querelles contra polítics que critiquen la cadena: "És una barbaritat".





Però la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, ha defensat que s'interposi: "La crítica s'accepta, de les mentides t'has de defensar".





CAMPANYA ELECTORAL





Preguntada per Eduard Pujol (JxCat) pel pla de cobertura de les campanyes electorals, Llorach ha dit que els mitjans públics catalans les tenen com una prioritat informativa, i ha dit que el debat amb els candidats de Barcelona al Congrés serà el dimecres 24 de abril, moderat per Vicent Sanchis.





Llorach està satisfeta per la setmana dedicada a les dones a la CCMA, però ha dit que ha de continuar, assenyalant que la presència d'aquestes en entrevistes i tertúlies durant març es va situar en el 38%: "Hem de treballar per equilibrar això".





El diputat del PSC David Pérez ha mostrat la seva preocupació per la situació econòmica de la corporació, al que Llorach ha assenyalat que l'exercici de 2018 s'ha tancat sense generar dèficit i que està a l'espera de resposta del Govern sobre una aportació extraordinària de 18 milions d'euros que van sol·licitar.