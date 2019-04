El president de CaixaBank, Jordi Gual, s'ha mostrat aquest divendres "optimista" sobre el futur de l'entitat: "CaixaBank és i una història d'èxit que es projecta al futur amb ambició i fonaments molt sòlids", ha assegurat.









"Tot i una evolució menys favorable" en el primer trimestre de 2019 ", dels baixos tipus d'interès, la" incertesa "que provoquen les tensions comercials amb els EUA o el Brexit, i l'Expedient de Regulació d'Ocupació plantejat, Gual es s'ha mostrat convençut que l'entitat sortirà "reforçada" amb les mesures que està prenent dins del seu Pla Estratègic 2019-2021 tot i que "tenen un cost a curt termini", ha admès.





Gual s'ha pronunciat en aquests termes durant la Junta d'Accionistes que s'ha celebrat al Palau de Congressos de València, una trobada marcat per les negociacions de l'ERO que planteja l'entitat i que suposaria l'acomiadament de 2.157 treballadors (més del 7% de la plantilla), el tancament de 793 oficines (el 18% de la xarxa) i mesures de mobilitat geogràfica.





Precisament, a les portes del recinte s'han concentrat empleats de l'entitat per mostrar la seva "indignació" per les mesures plantejades pel banc, i la seva protesta s'ha escoltat durant l'acte.





En la seva intervenció davant la Junta, que ha comptat amb un quòrum del 65,3% del capital social, Gual ha fet una valoració "molt bona" del Pla Estratègic 2015-2018 en un "entorn extraordinàriament complex" en què CaixaBank ha aconseguit "reforçar el seu lideratge comercial".





Per als propers anys, el banc haurà d'esforçar-se en un "entorn de gran exigència" de "creixement moderat" de l'economia mundial, ha dit, un "context positiu" però amb "incerteses" com són les tensions comercials amb els EUA o el Brexit, ha exemplificat.





En tot cas, augura que Espanya i Portugal creixeran "per sobre de la mitjana de la zona euro" en 2019 encara que queden "reptes pendents": reduir els nivells de deute públic, reprendre el camí de les reformes per seguir millorant la competitivitat i establir les bases per a un creixement inclusiu, ha apuntat.





Gual s'ha referit també a la política monetària de la zona euro, en un moment en què el Banc Central Europeu comença a replantejar la idoneïtat de mantenir la política de tipus negatius, una decisió que creu que "seria positiva i engrescadora, ja que la situació que va provocar aquesta política, quan es temia una possible deflació, ja ha quedat superada", ha asseverat.





A més, el president de Caixabank ha apuntat a un "creixement del crèdit modest" i ha assenyalat que la baixada de rendibilitat de dipòsits segueix provocant el transvasament cap a productes d'inversió estables".





MÉS COMPETÈNCIA, MÉS PRESSIÓ, MÉS OPORTUNITATS





En aquest context, Gual ha avançat les "prioritats" de l'entitat per als pròxims en què vol reforçar el seu paper com a "assessors de referència" per als seus clients. L'entorn, ha dit, planteja "desafiaments" el sector financer com són "la revolució de les dades i la mobilitat en un món digital en què el client demana més immediatesa, personalització i preus baixos" i "sorgeixen models de negoci innovadors que fan la competència més intensa cada vegada i pressionen els marges però també són gran oportunitat per interactuar més amb els nostres clients".





També s'ha referit al "molt exigent i incert" marc regulador per al sector, així com la regulació en matèria de conducta en les pràctiques comercials i protecció de dades. El "llistó està alt però complir expectatives facilitaria la recuperació confiança amb sector financer". El model de banca socialment responsable està en el nostre ADN i és una font sostenible de generació de valor per a accionistes, clients, empleats i el conjunt de la societat", ha assegurat.





REPARTIMENT DE MÉS 1.000 MILIONS ALS ACCIONISTES





Pel que fa a les accions de Caixabank, el president de l'entitat ha comentat que tot i que "el context de les accions del sector bancari no té l'evolució ens hagués agradat", el Pla Estratègic 2015-2018 s'ha traduït en un "bon comportament" de l'acció, amb un retorn total, dividends inclosos, un 13% superior al dels bancs de l'Ibex 35 en aquest període".





També hi ha més volum d'accions en borsa, "en 2018 cinc vegades més gran que el 2007" que suposa el 56% del capital de l'entitat. Així, CaixaBank va distribuir al novembre de 2018 0,07 € / acció i ara a l'abril 0,10€/acció, el que fa un total de 0,17€/acció i suposa un repartiment global de 1.016 milions d'euros entre els accionistes , el 51% dels beneficis nets de 2018. Per 2019 preveu repartir entre el 50-60% de beneficis nets consolidats, en un sol pagament anual.





Per la seva banda, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar --la reelecció en el càrrec ha aprovat aquesta Junta d'Accionistes--, ha ressaltat els "fites" assolits al llarg del passat exercici i que ha resumit en el "reforç del lideratge en banca minorista i digital, forta reducció d'actius problemàtics i no estratègics i la consecució d'una rendibilitat adequada que ha passat del 3,4% el 2014 al 9,3% el 2018". A més ha ressaltat la reducció d'actius dubtosos en 3.000 milions d'euros i el descens de la morositat que ha rostit del 6 al 4,7%.





Per als propers tres anys, Gortázar ha exposat les seves línies estratègiques, basades en consolidar el model d'oficina urbana Store --mínim 600 sucursals a 2021-- i una aposta pel model Agrobank en l'àmbit rural, amb l'objectiu de "combinar especialització i horari estès amb proximitat i capacitat "i afrontar la" transformació digital ". Pel que fa a rendibilitat, ha reafirmat els objectius ROTE per sobre del 12% per a finals del nou Pla Estratègic.





El conseller delegat ha assegurat que a CaixaBank són "realistes" davant els "desafiaments" que presenta el sector financer i tota l'economia "en procés de canvi profund pels canvis tecnològics que han desembocat en un canvi de comportament dels clients" i en unes "condicions complicades pels baixos tipus d'interès".